В деревне Кигазытамаково Мишкинского района открылась мечеть

Венера Аглямова

С приходом советской власти они были разрушены. В этом году на собрании жителей деревни был поднят вопрос о строительстве мечети. Решением администрации Мишкинского сельсовета, на чьей территории находится Кигазытамаково, под мечеть было решено отдать столовую местной школы, так как школа здесь уже несколько лет как закрыта. Целое лето жители деревни трудились над восстановлением здания. И вот преображенная мечеть открыла свои двери для сельчан.В церемонии открытия участвовали глава сельского поселения Мишкинский сельсовет Р. Ишмакаев, представитель духовного управления мусульман города Уфы Ибрагим хазрат, имам-хатибы мечети «Аниса» села Мишкино Р. Юсупов, деревни Большие Шады В. Гайсин, выходцы и жители деревни.Мероприятие началось с молитвы. Затем слово для выступления было предоставлено главе администрации СП Мишкинский сельсовет Рустаму Ишмакаеву. Он выразил благодарность всем, кто принимал активное участие в возрождении мечети и подчеркнул, что в этой деревне живут активные, жизнелюбивые люди, умеющие трудиться и любить свою малую родину.Благодарственными письмами администрации сельского поселения Мишкинский сельсовет были награждены супруги Владимир Шерстобитов и Дина Шер (ее отец родом из Кигазытамаково), которые на свои деньги изготовили минарет мечети, супруги Фадис Имамутдинов и Венера Шафикова, семьи их детей, пожертвовавшие на строительство 17 тысяч рублей.Поздравил жителей деревни с этим радостным и важным событием и Ибрагим хазрат.— Пусть эта мечеть будет местом знаний и учений. Пусть сюда придут те, кто нуждается в помощи и совете, — сказал он в своем выступлении и выразил надежду, что здесь будут проводиться религиозные праздники, более того, она будет способствовать сплочению людей, возрождению духовности и традиций, нравственных устоев.После того, как была перерезана лента, собравшиеся смогли посмотреть внутреннее убранство мечети и угоститься пловом, приготовленным умелыми хозяйками деревни.