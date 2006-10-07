В селе Чураево Мишкинского района открыли памятную доску бывшему председателю колхоза А. Апаеву

Алена Григорьева

Торжественно отметили 100-летие Октябрьской революции жители сельского поселения Чураевский сельсовет. 7 ноября в селе Чураево была открыта мемориальная доска коммунисту, выдающемуся организатору сельскохозяйственного производства, участнику Великой Отечественной войны, бывшему председателю колхоза имени Ленина Алексею Апаеву.Несмотря на прохладную погоду, пронизывающий ветер, после обеда народ начал стекаться к зданию правления колхоза имени Ленина, многие приехали из соседних деревень, присутствовали на мероприятии старшеклассники марийской гимназии. Красные знамена «Победителю соцсоревнований по животноводству», «Победителю соцсоревнований по полеводству», закрепленные на входе, настрой людей, пришедших с розами и красными гвоздиками, атмосфера праздника напоминали о «красном дне календаря» — 7 ноября.День Великой Октябрьской социалистической революции жители села не смогли вычеркнуть из своей жизни. Старшее поколение, рожденное еще в советской стране, жившее при коммунистическом строе, сейчас — ветераны производства сельскохозяйственной артели имени Ленина. И их судьбы незримой нитью связаны с ровесником революции, их земляком, бывшим председателем колхоза имени Ленина Алексеем Апаевым. Некоторым посчастливилось поработать с ним в хозяйстве. В этот день ветераны колхозного производства — орденоносцы Маруся Петрова (орден Дружбы народов, медаль «За доблестный труд I степени»), Мария Кутлиярова (орден «Трудового Красного Знамени»), заслуженные работники сельского хозяйства Республики Башкортостан Борис Кутлукаев, Геннадий Димитриев и другие были приглашены на открытие мемориальной доски.Открывая мероприятие, председатель колхоза имени Ленина Д. Осипов поздравил жителей села с праздником, сказал, что 7 ноября был главным праздником СССР и носил название — День Великой Октябрьской социалистической революции, выразил гордость за своего земляка, чье имя увековечено на мемориальной доске… Председатель первичной ветеранской организации СП Чураевский сельсовет П. Андрианова рассказала о значении Великой Октябрьской революции в жизни страны.Честь открыть мемориальную доску была предоставлена главе администрации муниципального района Мишкинский район Р. Мусину и председателю СА (колхоз) имени Ленина Д. Осипову. Руководитель муниципалитета выразил благодарность жителям села за то, что ценят и уважают память об их земляке, горд за ленинцев, что умеют работать, отметил, что только у них самые высокие производственные показатели в районе…Глава администрации сельского поселения Чураевский сельсовет Г. Саймулукова также поблагодарила тех, кто принял участие в этом благом деле. Затем она провела краткий экскурс в биографию А. Апаева. В истории села жизнь этого человека была как на ладони. Его все знали, уважали, односельчане помнят о нем по его добрым делам.— Нелегкая судьба выпала на долю Алексея Апаева, — начала свой рассказ Галина Андреевна. — В 12 лет он остался без родителей, воспитывался в детском доме. После его расформирования он был вынужден переехать в родное село к двоюродному дяде. В его семье приветствовалось трудовое воспитание — парень начал работать конюхом. Потом служил в Красной Армии, в 1941 году ушел на фронт, воевал в звании старшего лейтенанта, командовал артиллерийским взводом. После войны работал председателем сельсовета, затем был заместителем уполномоченного Министерства заготовок по Мишкинскому району, с 1950 по 1972 годы выполнял обязанности председателя колхоза имени Ленина. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почета», Отечественной войны 1 степени, «Красной Звезды»…Добрыми словами вспомнили о нем и другие выступающие. Житель деревни Букленды Маруся Килдыбаевна, говорила о совместных годах работы с председателем. Она запомнила его, как человека справедливого, добросовестного, искренне болеющего за сельскохозяйственное производство. Маруся Петрова 10 лет проработала дояркой, 7 лет была осеменатором, 23 года заведовала Буклендинской фермой.— Со мной работали доярки Елена Семниева, Софья Сагадеева, Саня Никитина, Аминя Назмиева. Григорий Зайнетдинов, Пайдий Байназов, Микай Янгубаев, Сайдий Аблеев были скотниками, — вспоминает о годах работы гостья мероприятия. — Работа была не из легких. Приходили рано утром, в то время электричества еще не было, доили почти на ощупь в темноте. Несмотря на недостатки, надои у нас были самыми высокими по хозяйству. С годами условия труда изменились, стало намного легче. Председатель Алексей Апаевич нас жалел, говорил, что мы его правая рука.В памятном митинге приняли участие и его родственники, дочь Ольга Алексеевна. От имени президиума районного Совета ветеранов Е. Андреев выразил благодарность всем тем, кто был причастен к общему делу: первичной ветеранской организации СП Чураевский сельсовет, администрациям СП Чураевский сельсовет (колхоз) имени Ленина, Е. Андрееву, А. Аптулманову, О. Семенову, П. Мазиеву.После возложения цветов участники мероприятия поспешили в сельский Дом культуры. Силами художественной самодеятельности сельского поселения была подготовлена двухчасовая литературно-музыкальная композиция, посвященная празднику. В фойе была организована выставка марийской национальной одежды. Поэтесса Л. Алан представила сборник стихов, библиотекарь Т. Тимиркаева предложила участникам мероприятия подборку книг о Великой Октябрьской революции.