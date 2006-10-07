В Мишкинском районе отметили вековой юбилей Октябрьской революции

В. Кондогин

Трудно дать правильную объективную или субъективную оценку Октябрьской революции 1917 года, которая тогда на 70 лет определила будущее России.Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, прошли по всей России. По-своему отметило этот юбилей старшее поколение жителей райцентра. В 10 часов утра люди собрались возле памятника вождю мирового пролетариата В. И. Ленину.Открыл торжества и поздравил с вековой датой руководитель муниципалитета Р. Мусин. Красной нитью в его выступлении было то, что революцию можно принимать, можно не принимать, но то, что она — часть российской истории — факт неоспоримый.После выступлений сторонники коммунистических идеалов возложили цветы к подножию памятника.Далее участники мероприятия последовали в здание центральной библиотеки, где заканчивались последние приготовления к «круглому столу», посвященному Дню Октябрьской Социалистической революции. Для того, чтобы ответить на многие непонятные вопросы, свою точку зрения толкования Октябрьской революции продемонстрировали эксперты круглого стола, педагоги-историки: учителя истории лицея № 1 села Мишкино Р. Мусина, МСШ № 2 В. Айгишева, Камеевской школы В. Апсатаров. Интересные и познавательные доклады представили педагоги. Они открыли для участников круглого стола много интересных страниц истории.Активно включились в деятельность мероприятия библиограф центральной районной библиотеки Е. Кубашева, куратор учителей истории общеобразовательных учреждений Мишкинского района при МКУ Отдел образования села Мишкино В. Князев, ветераны труда Д. Яметов, М. Ханов, Ю. Балахнина.В официальных торжествах, посвященных юбилею революции, приняла участие и выступила заместитель главы администрации района Л. Александрова.