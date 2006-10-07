В Мишкинском районе состоялась презентация книг подполковника милиции в отставке Р. Ялчина

Венера Аглямова

Весной 1977 года Равиля Ялчина, зарекомендовавшего себя мудрым и ответственным руководителем, переводят на отстающий участок — в отдел милиции исполкома Мишкинского райсовета.С приходом Равиля Дильмухаметовича обстановка нормализовалась. По воспоминаниям бывших сослуживцев, которые выступили во время презентации, он был требовательным и внимательным руководителем, который кроме организации работы служб, лично выезжал на места происшествий, занимался вопросами жилья для сотрудников, устройством их детей в детские сады.В нашем районе Равиль Дильмухаметович проработал 11 лет и в конце 1988 года ушел в отставку. В настоящее время живет в Уфе.Но подполковник в отставке теперь направил свою неуемную энергию в литературное русло. На сегодняшний день из-под пера бывшего опера вышло 16 книг, 5 из которых посвящены стражам порядка Мишкинского, Мелеузовского, Шаранского, Федоровского районов и Калининскому РОВД города Уфы.В соавторстве с дочерью они написали много книг об истории деревень родного края (родился он в деревне Юрматы Мелеузовского района) и о ценностях исламской религии.Во время презентации выступили и поделились своими воспоминаниями председатель совета ветеранов Ю. Балахнина, заместитель главы администрации Л. Александрова, имам-хазрат мечети «Аниса» с. Мишкино Р. Юсупов, начальник ОМВД РФ по Мишкинскому району Л. Худойназаров, бывшие сослуживцы Равиля Дильмухаметовича Х. Гайфуллин, Е. Андреев, Д. Зарипов.— Любая книга ценна по прошествии времени, — сказала Лариса Геннадиевна. — Я уверена, что книги, вышедшие из-под пера отставного подполковника Р. Ялчина, особенно те, в которых изложена история нашей родной мишкинской милиции, станут со временем ценнее золота.В этот день сборники книг Р. Ялчина были вручены на память главе муниципалитета Р. Мусину, председателю первичной ветеранской организации отдела РОВД Е. Андрееву, председателю совета ветеранов района Ю. Балахниной, личному водителю подполковника Д. Зарипову, первому замполиту райотдела А. Юзикаеву и районным организациям.Во второй части торжества ветеранам МВД были вручены памятные медали «100 лет Советской милиции».