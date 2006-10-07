Их боятся хулиганы, сторонятся дебоширы

Алена Григорьева

Каждая служба отдела внутренних дел вносит свой вклад в решение служебно-оперативных задач. Не менее опасна и трудна работа участковых уполномоченных полиции. Выполняя свой долг и требования присяги, участковые, как и остальные сотрудники, проявляют мужество, терпение, защищают права граждан и интересы государства.В отделе МВД России по Мишкинскому району в подразделении полиции по охране общественного порядка случайные люди не служат. Участковые уполномоченные полиции работают по долгу совести, их служба высоко оценивается обществом и народом.Общий стаж службы подполковника полиции, бывшего начальника участковых уполномоченных полиции Ильнара Закирзянова — более 26 лет, из них 16 он проработал в отделе участковых уполномоченных полиции. Оставив после себя достойную смену, недавно вышел на заслуженный отдых. Сегодня исправно несут свою службу начальник участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Сергей Горохов, старшие участковые уполномоченные Назир Казыханов, Юрий Айдаров, Сергей Зайнитдинов, участковые уполномоченные полиции Николай Небогатиков, Айдар Тухбатуллин, Виталий Кутлубаев, Альберт Фатхинуров, Артур Васильев.Принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, обеспечить безопасность граждан, общественный порядок на улицах, площадях, парках, пресекать административные правонарушения — одни из немногих требований к участковому уполномоченному полиции. Именно поэтому они всегда находятся среди людей, в гуще событий, могут дать либо ответ нуждающемуся в поддержке, либо приструнить провинившегося, их боятся семейные добоширы, уличные хулиганы. К ним с различными вопросами обращаются жители деревень. Своего участкового они знают в лицо, отзываются о нем добрым словом.Если поступил сигнал неблагополучия от одного из членов семьи, то участковый уполномоченный полиции реагирует сразу же. Приехав на место, он, как психолог, выслушивает каждую сторону. А после начинает собирать материал, чтобы выяснить: того, кто преступил за черту, ждет либо административное наказание, либо уголовное. Появление в нетрезвом состоянии в общественных местах — еще одна проблема современного общества. Засучив рукава, участковые уполномоченные ведут определенную борьбу и против этого зла.Но, бывает и так: человек пристрастился к спиртному. Поговорил участковый по душам, и дела у него пошли на лад, осознал он свое непристойное поведение, исправился, да и в семье у него стало больше радостных минут.Профилактическую работу участковые уполномоченные ведут и на сходах граждан, посещают общественные места, часто бывают в школах, находятся в тесном контакте с администрациями сельских поселений… А иначе никак, по-другому работать не получается.