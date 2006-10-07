В отделе МВД России по Мишкинскому району работа с личным составом организована на должном уровне

Алена Григорьева

На протяжении многих лет в отделе МВД России по Мишкинскому району за отбор, обучение, подготовку, повышение профессионального, нравственного, культурного уровня сотрудников полиции, прием на службу, стажировку, обучение, присвоение званий, награждение, назначение на должность отвечают два человека: подполковник внутренней службы Николай Салмиянов, капитан внутренней службы Регина Бикмухаметова. Со своими обязанностями профессионалы справляются на «отлично» — в результате сформирована прочная кадровая основа, и создан резерв для назначения на должности.Несомненно, сотрудники полиции несут непростую службу, приходится работать в нелегких условиях. Невзирая на все тяготы, они стоят на страже правопорядка, успешно несут службу, проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества, мужество, бдительность, остаются верными присяге и традициям, заложенными старшими поколениями.На сегодняшний день штат отдела МВД России по Мишкинскому району составляет, включая вольнонаемных сотрудников, 70 человек. На заслуженный отпуск нынче вышли 4 сотрудника — начальник подразделения полиции по охране общественного порядка, подполковник полиции Ильнар Закирзянов, подполковник внутренней службы Раиф Гильманов, начальник отделения по вопросам миграции, майор полиции Петр Иликбаев, оперативный дежурный, майор полиции Алик Васильев.— На данный момент для поступления на службу имеются 3 вакансии, — рассказывает Регина Айратовна. — Отдел МВД России по Мишкинскому району проводит набор граждан для службы в возрасте от 20 до 35 лет для замещения вакантных должностей младшего и среднего начальствующего состава. Имеются вакантные должности участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС, опер-уполномоченного отделения уголовного розыска. Требования к кандидатам: наличие высшего, среднего юридического или же иных высших и средних специальных образований.К личностям кандидатов на работу в полиции предъявляются повышенные требования, что объясняется широкими полномочиями, которыми наделен полицейский, и от его действий зачастую в немалой степени зависят и свобода личности, и авторитет государства. Граждане должны быть уверены, что те, кто призван защищать закон, прошли тщательный профессиональный отбор, соответствуют определенным требованиям, являются носителями этических норм, принятых в обществе, и готовы к их соблюдению.