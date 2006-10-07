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    В Мишкинском районе состоялся семинар на тему «Актуальные правовые аспекты малого и среднего бизнеса в РБ»

    slavin Вчера, 10:13220Общество
    В Мишкинском районе состоялся семинар на тему «Актуальные правовые аспекты малого и среднего бизнеса в РБ»
    Он проводился в соответствии с Государственной программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в РБ» и «Планом работы Центра поддержки предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ».

    В работе семинара приняли участие предприниматели нашего района и города Бирска, желающие начать свой бизнес, молодогвардейцы района.

    Вел семинар заслуженный юрист РБ, предприниматель с 29-летним стажем бизнес-деятельности, председатель общественного Совета при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, председатель Башкирской республиканской ассоциации юридических компаний, награжденный за развитие предпринимательской деятельности Почетной грамотой РБ Владимир Вишневский.

    На семинаре были рассмотрены наиболее интересные для малого бизнеса правовые вопросы: пути получения реальной государственной поддержки для развития своего дела, особенности налогообложения малого бизнеса и возможности снижения налоговой нагрузки, бизнес-риски и ответственность за нарушения в сфере предпринимательства: пути минимизации и предотвращения, действенные меры защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, новые возможности разрешения бизнес-конфликтов и другие.

    Кроме того, обсуждались реальные правовые проблемы, характерные для малого бизнеса в районах Республики Башкортостан и были названы пути их разрешения.

    Участники семинара получили обстоятельные ответы на волнующие их вопросы.

    После окончания семинара участникам мероприятия вручили именные сертификаты о прохождении обучения.
    Венера Аглямова

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