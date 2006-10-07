В Мишкинском районе состоялся семинар на тему «Актуальные правовые аспекты малого и среднего бизнеса в РБ»

Он проводился в соответствии с Государственной программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в РБ» и «Планом работы Центра поддержки предпринимательства Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ».
В работе семинара приняли участие предприниматели нашего района и города Бирска, желающие начать свой бизнес, молодогвардейцы района.
Вел семинар заслуженный юрист РБ, предприниматель с 29-летним стажем бизнес-деятельности, председатель общественного Совета при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, председатель Башкирской республиканской ассоциации юридических компаний, награжденный за развитие предпринимательской деятельности Почетной грамотой РБ Владимир Вишневский.
На семинаре были рассмотрены наиболее интересные для малого бизнеса правовые вопросы: пути получения реальной государственной поддержки для развития своего дела, особенности налогообложения малого бизнеса и возможности снижения налоговой нагрузки, бизнес-риски и ответственность за нарушения в сфере предпринимательства: пути минимизации и предотвращения, действенные меры защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, новые возможности разрешения бизнес-конфликтов и другие.
Кроме того, обсуждались реальные правовые проблемы, характерные для малого бизнеса в районах Республики Башкортостан и были названы пути их разрешения.
Участники семинара получили обстоятельные ответы на волнующие их вопросы.
После окончания семинара участникам мероприятия вручили именные сертификаты о прохождении обучения.
Малый бизнес получил помощь для своего развития
Ушедший год был насыщенным на события. Важной вехой для представителей малого бизнеса стало их участие в различных программах поддержка малого предпринимательства с целью развития сферы производства.
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Республика Башкортостан два года подряд по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации существенно улучшает свои позиции. Так, по итогам 2015 года республика сделала прорывной скачок с 40-го на 20-е место, а по итогам 2016 года еще поднялась на 7 позиций и заняла 13-е место.