В Мишкинском районе состоялся семинар на тему «Актуальные правовые аспекты малого и среднего бизнеса в РБ»

Венера Аглямова

В работе семинара приняли участие предприниматели нашего района и города Бирска, желающие начать свой бизнес, молодогвардейцы района.Вел семинар заслуженный юрист РБ, предприниматель с 29-летним стажем бизнес-деятельности, председатель общественного Совета при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, председатель Башкирской республиканской ассоциации юридических компаний, награжденный за развитие предпринимательской деятельности Почетной грамотой РБ Владимир Вишневский.На семинаре были рассмотрены наиболее интересные для малого бизнеса правовые вопросы: пути получения реальной государственной поддержки для развития своего дела, особенности налогообложения малого бизнеса и возможности снижения налоговой нагрузки, бизнес-риски и ответственность за нарушения в сфере предпринимательства: пути минимизации и предотвращения, действенные меры защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, новые возможности разрешения бизнес-конфликтов и другие.Кроме того, обсуждались реальные правовые проблемы, характерные для малого бизнеса в районах Республики Башкортостан и были названы пути их разрешения.Участники семинара получили обстоятельные ответы на волнующие их вопросы.После окончания семинара участникам мероприятия вручили именные сертификаты о прохождении обучения.