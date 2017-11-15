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    В Башкирии будет создана единая служба для реабилитации детей с инвалидностью

    slavin 15-11-2017, 11:48282Общество
    В Башкирии будет создана единая служба для реабилитации детей с инвалидностью
    В Башкирии намерены создать единую службу для ранней помощи детям с инвалидностью. Правительство РБ рассмотрело концепцию, которую разработало Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

    Проект предусматривает ряд мероприятий по выявлению детей с отклонениями на раннем этапе и дальнейшую организацию их реабилитациям с привлечением различных ведомств. Как пояснил замминистра Юрий Мельников, сейчас такими детьми занимаются различные службы. 

    Патологии диагностируют в детских медучреждениях, инвалидность подтверждают учреждения медико-социальной экспертизы, отклонения у дошкольников выявляют  психолого-медико-педагогические комиссии, физическим развитием занимаются учреждения адаптивного спорта.  

    При успешной реализации проекта родителям будет проще обследовать детей и заниматься их развитием. 

    Помимо этого, специалисты реабилитационных учреждений начнут посещать семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида до 4 лет. Родителей будут консультировать на дому.

    В 2017 году консультативную и реабилитационную помощь получат 400 семей, это примерно 10 процентов от общего числа детей с  нарушениями. В 2018 году показатели вырастут до 15 процентов, 2019 – до 17, в 2020 – до 20 процентов.

    Средства будут выделены за счет программы «Развитие системы реабилитации и абилитации детей с нарушениями в развитии (раннее вмешательство)» государственной программы «Доступная среда в Республике Башкортостан».
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