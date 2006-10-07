Громкое дело: в Уфе будут судить гинеколога, который стерилизовал девушку-инвалида

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», есть версия, что девушку лишили возможности иметь детей по просьбе ее опекуна, который в обход традиционных процедур договорился с медиком о проведении стерилизации.По словам главврача больницы, гинеколог является квалифицированным специалистом, но допустила юридическую ошибку. Дело в том, что пациентка судом признана недееспособной, так как имеет психическое отклонение. Решение о стерилизации приняла ее опекун, которая якобы руководствовалась заботой о будущем своей подопечной.Однако стерилизацию недееспособного человека по закону можно проводить только имея соответствующее решение суда, а его не было, поэтому врачу-гинекологу грозит до 5 лет лишения свободы.15 ноября в Калининском суде Уфы состоялось предварительное слушание. Адвокат обвиняемой намерен ходатайствовать о рассмотрении дела коллегией судей.