Громкое дело: в Уфе будут судить гинеколога, который стерилизовал девушку-инвалида

В Уфе врача-гинеколога обвиняют в халатности. Уголовное дело на нее завели после того, как она сделала пациентке одной из больниц города операцию по стерилизации, лишив ее возможности когда-либо родить.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», есть версия, что девушку лишили возможности иметь детей по просьбе ее опекуна, который в обход традиционных процедур договорился с медиком о проведении стерилизации.
По словам главврача больницы, гинеколог является квалифицированным специалистом, но допустила юридическую ошибку. Дело в том, что пациентка судом признана недееспособной, так как имеет психическое отклонение. Решение о стерилизации приняла ее опекун, которая якобы руководствовалась заботой о будущем своей подопечной.
Однако стерилизацию недееспособного человека по закону можно проводить только имея соответствующее решение суда, а его не было, поэтому врачу-гинекологу грозит до 5 лет лишения свободы.
15 ноября в Калининском суде Уфы состоялось предварительное слушание. Адвокат обвиняемой намерен ходатайствовать о рассмотрении дела коллегией судей.
Госдума ввела уголовную ответственность за пьяное вождение
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает ТАСС. Поправки предусматривают применение норм Уголовного кодекса в случае повторного управления в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.