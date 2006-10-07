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    Экстренное предупреждение от МЧС: в Башкирии ожидается ухудшение погоды

    slavin Вчера, 11:15169Общество
    Экстренное предупреждение от МЧС: в Башкирии ожидается ухудшение погоды
    Сегодня в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. МЧС в экстренном порядке предупреждает жителей и гостей региона.

    По информации пресс-службы ведомства, сейчас на метеостанции Кушнаренково наблюдается сильное отложение мокрого снега диаметром 36 миллиметров. В течение дня местами по республике синоптики прогнозируют сохранение этого явления.

    В связи с ухудшением погоды специалисты призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Неопытным автовладельцам рекомендуют воздержаться от поездок за рулем.
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