Экстренное предупреждение от МЧС: в Башкирии ожидается ухудшение погоды

Сегодня в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. МЧС в экстренном порядке предупреждает жителей и гостей региона.
По информации пресс-службы ведомства, сейчас на метеостанции Кушнаренково наблюдается сильное отложение мокрого снега диаметром 36 миллиметров. В течение дня местами по республике синоптики прогнозируют сохранение этого явления.
В связи с ухудшением погоды специалисты призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Неопытным автовладельцам рекомендуют воздержаться от поездок за рулем.
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
В Башкортостане объявлено штормовое предупреждение. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ МЧС России по РБ информирует, что 14 февраля ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с с сильными порывами — до 20 м/с. На отдельных участках трасс ухудшение видимости до 500-1000 метров.
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