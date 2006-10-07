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    Минздрав Башкирии намерен закупить 23 модульных фельшерско-акушерских пункта для сельских районов за 80 млн рублей

    slavin Вчера, 14:10138Общество, Здравоохранение
    Минздрав Башкирии намерен закупить 23 модульных фельшерско-акушерских пункта для сельских районов за 80 млн рублей
    Министерство здравоохранения республики по итогам аукциона 4 декабря намерено отобрать поставщика 23 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут развернуты в населенных пунктах 23 сельских районов, следует из сообщения на портале госзакупок.

    Начальная цена контракта с поставщиком определена в 79,53 млн руб. Продукция должна быть поставлена в села Архангельского, Чишминского, Кигинского и других районов до 31 декабря. Модули, оснащенные стеклопакетами, утеплителем, кровлей с профнастилом и стальной дверью, площадью около 59 кв. м, должны включать кабинет фельдшера, процедурную, раздевалу, тамбур, комнаты хранения инвентаря. Планируется, что они будут работать круглогодично.
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