Минздрав Башкирии намерен закупить 23 модульных фельшерско-акушерских пункта для сельских районов за 80 млн рублей

Начальная цена контракта с поставщиком определена в 79,53 млн руб. Продукция должна быть поставлена в села Архангельского, Чишминского, Кигинского и других районов до 31 декабря. Модули, оснащенные стеклопакетами, утеплителем, кровлей с профнастилом и стальной дверью, площадью около 59 кв. м, должны включать кабинет фельдшера, процедурную, раздевалу, тамбур, комнаты хранения инвентаря. Планируется, что они будут работать круглогодично.