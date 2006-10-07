Борис Мелкоедов: последнее, от чего должно отказаться государство - это национальные СМИ

Ждать от национальных СМИ рентабельности невозможно, поэтому государство должно поддерживать их. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Госсобрании Башкирии заявил руководитель республиканского агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов.
- Кроме как государству решать вопросы сохранения национальных культур некому. А культура - в первую очередь, язык. А это как раз наши газеты и журналы. Последнее, от чего должно отказаться государство, это национальные СМИ. Пока есть подписчики, эти издания нужно поддерживать, - отметил Мелкоедов.
По его словам, если есть 500 подписчиков, газета или журнал должны издаваться. Также он отметил, что сегодня ведомственная подписка на периодику составляет только 10%, остальные 90% читателей - жители.
Депутаты поинтересовались, что предпринимает агентство, чтобы удержать тиражи. Отвечая на вопрос, Борис Мелкоедов пожаловался, что государственным СМИ, печатающим «доброе, разумное, вечное», приходится выживать в условиях жесткой конкуренции с коммерческими изданиями, публикующими негативные и более читаемые населением новости.
- По подписке плотно работаем с муниципалитетами. Там, где сильное падение тиражей, принимаем кадровые решения. Мы работаем в таком поле, когда 70% информации в госсми - это выполнение госзадания. Более читабельны убийства, расчлененка. Но работаем, воспитываем читателей, - сообщил Мелкоедов.
По данным агентства, сегодня в республике выпускается 150 государственных изданий, из них 89 - на национальных языках. По числу последних Башкортостан лидирует в России.
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