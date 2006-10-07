В детском саду № 1 «Солнышко» села Мишкино работает Служба ранней помощи

Г. Никитина, учитель-логопед МБДОУ № 1 «Солнышко»

В ноябре 2016 года в детском саду № 1 «Солнышко» села Мишкино была создана Служба ранней помощи (далее СРП), где работают педагог-психолог Д. Замилова, учителя-логопеды Г. Никитина и Л. Килинбаева. Специалисты имеют высшее профильное образование, а также знания и умения для проведения планирования, осуществления мониторинга программы помощи, ведения беседы, индивидуального и группового консультирования, коррекционного взаимодействия с детьми.Задачами службы являются: выявление и диагностика нарушений в развитии у детей, оказание комплексной помощи ребенку группы риска и ребенку с выявленными отклонениями в развитии, формирование позитивного отношения к ранней помощи, к семьям с проблемными детьми, оказание информационно-просветительской, консультативной и психологической помощи семье. И, если раньше мы обследовали детей только нашего детского сада, то в настоящее время к нам часто обращаются родители из разных сел и деревень нашего района.Клиенты СРП — семьи с проблемными детьми: с выявленными отклонениями в развитии, нервно-психическими нарушениями, которые могут приводить к проблемам в будущем, дети групп биологического и социального риска. В службу ранней помощи они принимаются по заявлению родителей или направлению педагогов, участковых педиатров с согласия родителей. За истекший год у нас было обследовано 25 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. Специалисты СРП тесно сотрудничают с родителями воспитанников. Это взаимодействие повышает родительскую компетенцию, возникает более глубокая эмоциональная связь между родителями и детьми, понимание и принятие проблем ребенка с нарушениями в развитии. Нами проводятся консультации, в ходе которых выявляются особенности семейного воспитания детей с ОВЗ и запросы родителей по оказанию психолого-педагогической поддержки. Всем обратившимся в СРП были даны рекомендации по дальнейшему развитию ребенка, направления на консультацию к неврологу, направления на ПМПК города Бирска. Небольшой опыт работы службы ранней помощи позволяет на сегодняшнем этапе оценить эффективность результатов работы.Подводя итоги деятельности Службы ранней помощи, можно с уверенностью отметить положительные ее результаты, и наш опыт показывает, что специально организованный процесс, взаимосвязь всех специалистов в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и испытывающими трудности в обучении, общении, поведении, дает положительный результат и позволяет снизить количество детей с нарушениями в развитии.Если вам нужна наша поддержка и помощь, обращайтесь в МБДОУ — детский сад № 1 «Солнышко» во вторник, среду и четверг с 11.00 до 13.00. 