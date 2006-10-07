Марий Конар

Тальянка — разновидность гармони. Родиной её можно считать Вятскую землю (ныне это территория Кировской области, частично республик Удмуртия и Марий Эл).Тальянка (или итальянка) — это однорядная гармонь, на правой клавиатуре которой располагается 12–15 кнопок, а на левой — 3–5, издающие звон колокольчиков. Помимо этого, некоторые мастера крепят на инструмент два колокольчика, дающие ударом язычка о них звонкую трель. Инструмент — поистине народный. Даже просто взглянуть на него и уже достаточно, чтобы понять, как он близок людям — оформляется всегда оригинально: расписывается цветами и узорами, гравируется, обтягивается тканями приятной на ощупь текстуры. Когда слышишь звучание тальянки, понимаешь, что только волшебство может породить такие звуки, отзывающиеся в сердце песней.Талант Нагима Назмутдиновича признан за пределами нашего района. Ни одно мероприятие не проходит без его участия в районном Дворце культуры. На прошедшем в городе Янаул в 2004 году конкурсе гармонистов — «Монга бай гармонь байрамы» он завоевал Гран-при. Теперь каждый год его приглашают на этот праздник в качестве почётного гостя. Победу ему принесло попурри из 8 национальных мелодий — марийской, русской, башкирской, татарской, удмуртской и других.Заслуженный работник культуры РБ Нагим Бабичев кроме тальянки виртуозно владеет гармонью и аккордеоном, а по молодости даже играл на семиструнной гитаре. Главный ценитель его музыкального творчества — супруга Разина Якуповна, с которой они бок о бок живут уже 42 года. В молодости звуком гармони, зазывая её на свидания, Нагим Назмутдинович покорил сердце своей будущей супруги.По словам музыканта, ему близка по духу классическая гармонь, так как игра на «двухрядке» получается виртуозней. А когда он берет в руки тальянку, спешащие друг за другом ноты складываются в стройный песенный ряд, и, каждый, кто стоит рядом, готов пуститься в пляс.