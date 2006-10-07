Супруги Хаматнуровы из деревни Сабаево отметили золотой юбилей совместной жизни

Фирдаус Кадикова

Одна из таких пар живет в деревне Сабаево. Ревинера и Хатиму Хаматнуровых знают и уважают в округе — их трудолюбие, умение преодолевать трудности, жизнерадостность и отзывчивость вызывают восхищение. Глава семьи Ревинер Хаматнуров родился 20 ноября 1941 года. Это были самые тяжелые дни Великой Отечественной войны, когда наши войска стояли насмерть, чтобы не подпустить врага к столице Родины. Отец многодетного семейства еще 16 августа ушел на фронт, от него приходили только редкие письма. В 1942‑м перестали приходить и письма. Его супруге Вазифе вскоре сообщили, что Хаматнур Зиангиров пропал без вести. Новорожденному Ревинеру так и не суждено было увидеть своего отца, почувствовать тепло его рук. Успевшая прожить с мужем всего десять лет Вазифа стала вдовой, на плечи которой легли заботы о четверых детях. Но стойкость характера и боль за детей помогли ей поставить их на ноги. А о судьбе своего отца Ревинер Хаматнурович узнал уже спустя семь десятилетий. Оказалось, Хаматнур Зиангиров попал в плен, был отправлен в Германию, где погиб почти сразу же после прибытия. Его могила была найдена поисковиками-следопытами, которые сообщили в местный военкомат.А тогда еще, в годы суровой войны и послевоенного лихолетья, семья голодала и мерзла. Горькие воспоминания о болезни матери, поисках гнилой картошки на весенних полях, как только сходил снег, непосильном труде навсегда остались в памяти Ревинера Хаматнуровича. В Урьядинской школе удалось закончить только шесть классов, учиться дальше возможности не было. 12-летний Ревинер начал работать плугарем в колхозе. А в 13 лет начал строить свой первый в жизни дом. Потом он построит еще два дома для своей семьи, будет помогать односельчанам, как опытный плотник, но этот первый дом, построенный в подростковом возрасте, стал отправной точкой во взрослую жизнь. Как бы ни хотелось парню служить в армии, его все же не призвали — мама тяжело болела, ухаживать за ней было некому.В 1961 году в Камеево были организованы курсы механизаторов. Более 30 человек со всей округи начали изучать азы механизаторского мастерства. Отучившись, молодой специалист был допущен к работе на комбайне СК‑3. Осенью, зимой, весной работал на тракторе.В те годы и приглянулась ему бойкая, шустрая, красивая односельчанка Хатима. Она была еще школьницей, но сердце молодого парня было покорено на всю жизнь. А рожденная в 1949 году вторым ребенком в многодетной семье Хаматхана Суфияновича и Хатифы Абделкаримовны Хатима тогда и ведать не ведала, что односельчанин положил на нее глаз. Хоть и посчастливилось ее отцу вернуться с фронта живым, жизнь семьи, где воспитывались 8 детей, была нелегкой. Дети с малых лет приучались к труду, помогали по хозяйству. Хатима окончила Урьядинскую школу, среднее образование получила уже позже в Камеевской школе. Скрывать свои чувства от юной выпускницы Урьядинской школы Ревинер Хаматнуров уже не хотел, при каждом удобном случае говорил, что его намерения серьезные. Ну, как же могло не ответить взаимностью юное сердечко на такие искренние чувства видного парня. Вот и согласилась девушка выйти за него замуж. Новоиспеченная супружеская пара начала свой общий путь. Хатима Хаматхановна устроилась на работу почтальонкой, Ревинер Хаматнурович продолжал работать механизатором, вели хозяйство, ухаживали за больной матерью. А когда родилась дочь, пошли ее регистрировать, и обнаружилось, что сама пара еще не состоит в официальных отношениях. Вот так, прожив вместе почти два года, в 1967 году супруги Хаматнуровы официально стали мужем и женой. За старшей дочерью в семье одна за другой появились еще две девочки, а потом родился долгожданный сын. Проработавшую 10 лет почтальонкой Хатиму Хаматхановну назначили начальником отделения связи, на этой должности она трудилась до самой пенсии.Жизнь семьи била крепким ключом — построили дом, росли дети, супруги продолжали работать. Ревинер Хаматнуров знал каждое поле колхоза, как свои пять пальцев. Ведь год за годом он каждое лето садился за штурвал комбайна, вел трудную борьбу за урожай, бороздил поля на тракторе, готовя их к новому сезону.Лучший комбайнер района 1984, 1985, 1986 годов Ревинер Хаматнурович ежегодно получал почетные грамоты и дипломы за высокие производственные показатели в социалистическом соревновании. Результаты его труда и вправду были впечатляющими — в 1986 году на комбайне СК‑5 намолотил 5922 центнера зерна. Победитель всероссийского соревнования среди работников ведущих профессий отрасли в 1985 году получил Свидетельство о трудовой доблести и был занесен в Книгу трудовой славы района.Все было замечательно в жизни Хаматнуровых. Но судьба готовила тяжелый удар с неожиданной стороны — в 1992 году в страшном ДТП погибла их вторая дочь Рида. Жизнь семьи в одночасье сменила яркие краски счастья на мрачные оттенки горя. Вся семья очень долго приходила в себя. Со временем боль потери притупилась, но навсегда глубоким шрамом осталась в их сердцах. Хаматнуровы и сейчас делят свою жизнь на «до» и «после» той трагедии.Испытания на прочность на этом не закончились — долгое время болел единственный сын, старшая дочь осталась с двумя детьми. Хаматнуровы решили, что дочери на съемной городской квартире очень тяжело с двумя маленькими дочками, поэтому забрали внучек к себе в деревню. Веселые, по-детски наивные внучки преобразили жизнь супругов, появился новый смысл, жили желанием воспитать их достойными людьми. Старшая дочь Лия безмерно благодарна родителям за неоценимую помощь в воспитании дочерей Эндже и Лианы. И Лия, и младшая дочь Регина сейчас живут и работают в Уфе. Там же и внучки, старшая из которых уже замужем, на радость всей семье у молодой пары растет дочь Афина — правнучка Хаматнуровых. Сын Вадим живет вместе с родителями, он их главный помощник по хозяйству. А хозяйство у них большое — полный двор скотины и птицы, огород, построенный в 2003 году добротный дом, где всегда уютно и светло.Супруги Хаматнуровы вместе уже более 50 лет, но у их официального бракосочетания в этом году золотой юбилей. По этому поводу их поздравили в отделе ЗАГС района и вручили памятный подарок.Говорят, испытания даются только тем, кто может их выдержать. Хатима Хаматхановна и Ревинер Хаматнурович прошли через многое, но жизнелюбие, забота друг о друге, детях и внуках помогли им остаться оптимистичными, гостеприимными, добродушными людьми, для которых главное в жизни — это семья. 