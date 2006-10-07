В Мишкинском районе прошел конкурс «Молодая семья‑2017»

Венера Аглямова

Семья Руслана и Виолетты Янситовых образовалась в июне 2011 года. Глава семьи работает учителем русского языка и литературы в Тынбаевской школе, хранительница домашнего очага — культорганизатор в сельском Доме культуры. Янситовы воспитывают двоих сыновей-детсадовцев. Озорная, творческая, счастливая семья.В составе семьи Адылбаевых тоже четыре человека. Папа Александр по профессии плотник, но в настоящее время работает на севере вахтовым методом. В свободное от работы время любит рыбачить и вырезать из дерева разные скульптуры. Мама Лиана работает в Верхнесорокинском СДК. Прекрасно вяжет крючком и любит готовить. В семье подрастают ученик 4 класса Максим и 5-летняя Малина. Дети Адылбаевых — настоящие музыкальные таланты.Супругов Алексея и Янину Саликаевых в свое время соединили общие интересы — парашютный спорт, стрельба, шахматы, шашки. Из них получилась замечательная семья, где воспитывается дочка-лапочка Аннушка. Несмотря на свой юный возраст, девочка любит петь, плясать, лепить из пластилина разные фигурки, рисовать. Семья Саликаевых гордится национальностью мари, бережно и трепетно относится к сохранению духовной и материальной культуры предков.Семья Виталия и Екатерины Каншаевых из деревни Чебыково — продолжатели многодетной семьи Ивана и Салины Каншаевых. Екатерина Альбертовна работает учителем истории в Чебыковской средней школе, глава семьи — слесарем КИПА в городе Пытьях. В семье растут две дочки — Яна учится в 3 классе, Милена посещает подготовительную группу.Началось мероприятие с приветственных слов заместителя главы администрации муниципального района Мишкинский район Ларисы Александровой, которая пожелала всем участникам мероприятия везения, успехов и победы.Визитка «Один день нашей семьи» сразу же позволила узнать участников поближе. Так как в двух семьях главы семейств отсутствовали (были на работе), в основном, использовались видеоролики.Хоть и грустно, но приходится констатировать тот факт, что ни одна семья не выполнила главное условие конкурса — рассказывали о жизни семьи в целом, а не об одном дне.Дружными аплодисментами и веселым смехом поддерживали зрители семью Саликаевых, где трехлетняя Аннушка бодро поддерживала рассказ матери о семье. Они и получили высшую оценку членов жюри.Конкурс «Я — будущая звезда» специально был придуман для детей. Янситовы решили заменить живое выступление детей на видеоролик, где они «приобщались» к музыке, что вообщем-то здесь не подразумевалось.Настоящие звездочки зажглись в этот день лишь на небосклоне семьи Адылбаевых. Максим и Малина показали себя настоящими артистами. Стихотворение про маму, которое выразительно прочитала 5-летняя девочка, затронуло тонкую струну души каждого слушателя, вызывая на глазах слезы.Звонкий голос Максима, исполнившего песню «Мы желаем счастья вам», покорил сердца зрителей, членов жюри и вызвал шквал аплодисментов. В итоге они собрали самые высокие баллы.Третий конкурс «Семейные традиции» раскрыл секреты семей и их взгляды на духовные ценности. Были продемонстрированы такие обрядовые праздники, как встреча Нового года (семья Каншаевых), «Семейное моление» (Саликаевы), «Шорыкйол» (Адылбаевы), народный обычай «Икшывым ужалымаш» («Продажа ребенка», Янситовы). Наиболее яркими оказались выступления семей Янситовых и Саликаевых.На выставке рукоделий вновь отличились Адылбаевы. Разнообразие предметов, среди которых переливались яркими красками вышитые полотенца, коврики, плетеные из ивовых прутьев корзинки, приборы для специй сделали ее неповторимой. Ну, а блины, перемечи и вареники, приготовленные умелыми руками хозяйки Лианы принесли им дополнительные очки.Ценной реликвией на выставке у Янситовых оказалась тальянка, которую когда-то дедушка и бабушка Руслана приобрели, продав телку. Платья, сшитые руками Виолетты, всегда в цене среди односельчан. В них же выступают и юные таланты Тынбаевского СДК. Они прибавили дополнительные баллы выставке Янситовых.А вот у Саликаевых самыми ценными изделиями выставки являются рисунки и аппликации маленькой Ани.Каншаевым высокие баллы «принес» красавец-гусь, запеченный к празднику-конкурсу «Молодая семья».Время пролетело незаметно. Пришло время подвести итоги. После непродолжительных споров членов жюри, места распределились следующим образом: Гран-при конкурса выиграла семья Янситовых, на первой ступеньке пьедестала почета — Каншаевы, вторыми стали Адылбаевы, замкнула тройку призеров семья Саликаевых.Всем конкурсантам были вручены почетные грамоты, денежные сертификаты и ценные призы, предоставленные спонсорами В. Михайловым и С. Баязитовой.Напоследок участников конкурса поздравила депутат районного совета Светлана Баязитова.— Семья — это папа и мама, это счастливые дети, это «погода в доме», — сказала Светлана Изибаевна. — Всем семьям нашей необъятной родины желаю счастья, мирного неба над головой. Пусть конкурс «Молодая семья», ставший уже традиционным, в будущем соберет больше участников и зрителей.