Поддержка молодых семей в Башкирии: На какую материальную помощь от государства они могут рассчитывать

Улучшить демографические показатели в регионе помогут социальные выплаты за рождение первого ребенка. Соответствующий указ Рустэм Хамитов планирует подписать уже в ближайшее время. По словам главы Башкирии, за первенца будут выплачивать 300 тысяч рублей, которые призваны помочь молодым родителям улучшить жилищные условия.За рождение или усыновление второго ребенка предусмотрен материнский капитал. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства сертификата можно для улучшения жилищных условий, оплаты детского сада или обучения старшего ребенка, формирования накопительной части пенсии матери, а также для социальной адаптации детей с особыми потребностями.Для граждан, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, действуют специальные жилищные программы. Это, в частности, система жилищных строительных сбережений, которая представляет собой бюджетное софинансирование вкладов на покупку жилья, и программа «Жилье для российской семьи», в рамках которой граждане имеют возможность приобрести жилые помещения эконом-класса с чистовой отделкой по льготным ценам. Подробнее об этом можно узнать здесь.Особые льготы предоставляются многодетным семьям. Согласно законодательству, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на следующие меры государственной поддержки:- предоставление детям до 18 лет бесплатной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в медицинских организациях;- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей в возрасте до 6 лет;- при наличии медицинских показаний первоочередное обеспечение детей до 18 лет местами в детских организациях лечебного и санаторного типа, оздоровительных лагерях и других оздоровительных организациях независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности;- организация в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и бесплатного проезда детей в пределах Республики Башкортостан до места отдыха и обратно;- внеочередной прием детей в дошкольные образовательные организации;- первоочередное обеспечение учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций федеральным и региональным комплектами учебников;- денежная компенсация за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для посещения школьных занятий;- бесплатное питание учащихся;Многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Семьям, имеющим пять и более детей и состоящим на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предусмотрено предоставление социальной выплаты на приобретение жилья.Также многодетным семьям выплачивается ежемесячное пособие: имеющим четверых детей – 1 500 рублей, пятерых детей и более – 2 000 рублей. Единовременная выплата за рождение девятого или последующих детей составляет 600 тысяч рублей. В Башкирии многодетные матери, родившие и воспитавшие пять и более детей, награждаются медалью «Материнская слава» и получают денежное вознаграждение.Кроме того, для ведения садоводства и огородничества многодетным семьям в первоочередном порядке предоставляются земельные участки.