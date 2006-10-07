Рустэм Хамитов: В Уфимских больницах пациентов кормили тухлым мясом

Дело в том, что еда, которой кормят пациентов и школьников, не соответствует нормам. 70 процентов молочных продуктов, которые были отобраны для проверки, оказались фальсификатами, из 10 образцов сливочного масла 8 не соответствуют требованиям, из 5 образцов сыров – все 5, из 6 образцов сметаны 4 – подделка. При этом на питание в бюджетных организациях ежегодно тратится по 3-4 млрд рублей.«Молочный жир заменяют дешёвым растительным, в основном, пальмовым маслом. Замечательное решение нашли. Наверное, следующий шаг – машинным маслом будут разбавлять продукты питания, если мы ничего не будем делать», – возмущается глава Башкирии.Кроме того, выяснилось, что в ГКБ №13 Уфы и в Госпиталь ветеранов войн поставляли тухлое мясо. «Ничего не боятся. Тухлое мясо подбрасывают пациентам в больницах. Это как понимать? Это что за люди? Тема очень чувствительная. У нас в течение года через больницы проходят сотни тысяч людей, значительное количество жителей республики. Чем кормят их в этих учреждениях здравоохранения? – негодует Хамитов.По его поручению все данные о проверках будут переданы в Следственный комитет и прокуратуру