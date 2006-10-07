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    Вездеходы из Башкирии будут использоваться в Арктике

    slavin Вчера, 10:2385Общество
    Вездеходы из Башкирии будут использоваться в Арктике
    Болотоходы башкирского производства заводятся при температуре до -60 градусов и могут обойти на своем пути препятствия любой сложности. Аналогов во всем мире нет, уверяют специалисты. Машины «Витязь» производят на представительстве корпорации Уралвагонзавод. В этом году уже выполнен госзаказ на производство вездеходов.

    Как сообщает ГТРК Башкортостан, болотоходы предназначены для работы в тяжелых условиях Крайнего Севера и Сибири, а на данный момент, успешно пройдя испытания, «служит» за полярным кругом.
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