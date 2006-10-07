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    Юные мультипликаторы из Мишкинского района приняли участие во II-ом ежегодном фестивале мультфильмов «BashMult»

    slavin Вчера, 11:00221Общество, Образование
    Юные мультипликаторы из Мишкинского района приняли участие во II-ом ежегодном фестивале мультфильмов «BashMult»
    18 ноября 2017 года в Республиканском музее Боевой Славы прошел II-ой ежегодный фестиваль мультфильмов «BashMult».

    В ходе фестиваля участники встретились с мультипликаторами Республики Башкортостан, задавали интересующие их вопросы о работе над созданием анимационных фильмов.

    Перед гостями и участниками фестиваля с приветственным словом выступил директор Киностудии «Башкортостан» Азамат Хужахметов.

    - Это большое событие в культурной жизни нашего города и республики. Верим в то, что с каждым годом география фестиваля будет только расширяться, а количество участников расти. Надеемся, что традиции проведения этого праздника будут крепнуть и развиваться, - сказал Азамат Хужахметов.

    В рамках фестиваля прошла торжественная церемония награждения участников Открытого конкурса «BashMult-2017». В конкурсе приняло участие более 80 работ, которые создавались воспитанниками детских садов, анимационных студий, школьниками Республики Башкортостан и России. Участники были награждены благодарственными письмами, конкурсанты занявшие I место получили главный приз - статуэтку «BashMult», за II и III места дипломы участников.

    Обучающийся Камеевской школы Андрей Бикмасов в возрастной категории от 15 до 17 лет занял второе место в номинации «Сказка - сказок» за мультфильм «Маша и медведь». Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе получил ученик второго класса Лицея № 1 имени Флорида Булякова Матвей Шамшияров.

    Участники фестиваля встретились с мультипликаторами киностудии «Башкортостан», студии «Муха», анимационной студии «Юла». На интерактивных площадках прошли мастер-классы по созданию оригами, трансляция мультфильмов конкурсантов, кукольный театр «Би-Ба-Бо», работала фотозона с символом фестиваля Мишкой BashMult, развлекательные - игровые программы и многое другое. Дети стали героями мультфильмов при помощи аквагримма.
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