В Башкирии Дед Мороз принимает письма от детей

27 ноября Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» завершает прием заявок на Детский республиканский проект «Письмо Деду Морозу». Главный девиз XV сезона проекта — «100 добрых дел к столетию Республики Башкортостан».
Написать о своих самых заветных желаниях, совершенных добрых делах и поступках «зимнему волшебнику» могут дети от трех до 15 лет. Участникам акции предстоит выполнить задания Деда Мороза, подробно с ними можно ознакомиться на сайте фонда.
Если ребенку от трех до шести лет, вместе с родителями он может сочинить небольшую сказку о добре. Детям в возрасте от семи до 10 лет необходимо написать письмо и рассказать о своих добрых делах в адрес тех людей, кто нуждается в помощи и поддержке, а также о заботе о своей малой родине. Если возраст детей от 11 до 15 лет, можно выполнить командную работу и сделать как можно больше полезных добрых социально значимых дел к 100-летию Башкортостана. Это может быть забота о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации (пожилых, ветеранах, людях с ограниченными возможностями здоровья), либо мероприятия, способствующие улучшению экологии: субботники, акции, флешмобы, шефство над экообъектом, а также акции, направленные на сохранение и продвижение культурного достояния: культурные, спортивные, образовательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.
Письма с выполненными заданиями необходимо отправить до 27 ноября на электронный адрес pismo-dedumorozu@list.ru либо по почте на адрес: 450098, г. Уфа, а/я «Деду Морозу», или принести в офис «Общественного фонда развития города» (г. Уфа, ул. Российская, 108).
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