Читатели Мишкинской библиотеки отразили проблемы экологии в фотографиях

Р. Ишмурзина

Конкурс отразил экологические проблемы нашего села с одной стороны, с другой — обратил внимание детей и подростков на красоту природы родного края. Жюри оценило фотоработы участников и присудило первое место Павлу Айбердину за фотографию «После дождя». Второе место заняла Настя Алмиярова (фото «Тихий уголок»), третье место досталось Ильсуру Галимову («Тихая заводь»).Работы конкурсантов оценивались по специальным номинациям «Остановись, мгновение», «Оригинальный снимок», «Чарующие мгновения зимы». Победителями признаны: Илья Убанкин, Лия Саркиева, Мария Зайнетдинова. Булат Ахматгареев со своей работой «Приветствую тебя, моя земля» получил приз зрительских симпатий. В номинации «Крик о помощи» победила фотография «Бездомный житель» Анны Байбулдиной. Все конкурсанты награждены грамотами и призами.Обучающийся лицея № 1 села Мишкино Денис Убанкин участвовал в республиканском конкурсе «Если ты природе друг…». Он награжден дипломом 3 степени.Все снимки участников конкурса интересны, заставляют задуматься об охране окружающей нас природы. Давайте мы тоже присоединимся к ним, и вместе будем решать проблемы экологии.