В СП Ирсаевский сельсовет Мишкинского района будет создано первичное отделение молодогвардейцев

На этот раз руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ольга Биктубаева провела встречу с обучающимися средней школы имени Алексея Искандарова деревни Ирсаево.
Как выяснилось при встрече, ребята давно интересуются деятельностью молодогвардейцев и волонтерского движения «Вместе», а многие уже знакомы с проектами, реализуемыми «Молодой Гвардией».
Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ольга Петровна рассказала о правах и обязанностях молодогвардейцев, преимуществе волонтерской книжки, вкратце ознакомила с Уставом «Молодой Гвардии». В своей презентации рассказала, чем занимаются волонтеры и активисты. Обучающиеся с интересом посмотрели видеоролик о деятельности Мишкинского местного отделения.
Хочется верить, что вновь созданное отделение порадует в ближайшем будущем результатами своей деятельности. Пожелаем им удачи и творческих успехов на благо нашего родного района.
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