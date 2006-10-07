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    В СП Ирсаевский сельсовет Мишкинского района будет создано первичное отделение молодогвардейцев

    slavin Сегодня, 10:1495Общество
    В СП Ирсаевский сельсовет Мишкинского района будет создано первичное отделение молодогвардейцев
    На этот раз руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ольга Биктубаева провела встречу с обучающимися средней школы имени Алексея Искандарова деревни Ирсаево.

    Как выяснилось при встрече, ребята давно интересуются деятельностью молодогвардейцев и волонтерского движения «Вместе», а многие уже знакомы с проектами, реализуемыми «Молодой Гвардией».

    Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ольга Петровна рассказала о правах и обязанностях молодогвардейцев, преимуществе волонтерской книжки, вкратце ознакомила с Уставом «Молодой Гвардии». В своей презентации рассказала, чем занимаются волонтеры и активисты. Обучающиеся с интересом посмотрели видеоролик о деятельности Мишкинского местного отделения.

    Хочется верить, что вновь созданное отделение порадует в ближайшем будущем результатами своей деятельности. Пожелаем им удачи и творческих успехов на благо нашего родного района.
    Алена Григорьева

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