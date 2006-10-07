В СП Ирсаевский сельсовет Мишкинского района будет создано первичное отделение молодогвардейцев

Алена Григорьева

Как выяснилось при встрече, ребята давно интересуются деятельностью молодогвардейцев и волонтерского движения «Вместе», а многие уже знакомы с проектами, реализуемыми «Молодой Гвардией».Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Ольга Петровна рассказала о правах и обязанностях молодогвардейцев, преимуществе волонтерской книжки, вкратце ознакомила с Уставом «Молодой Гвардии». В своей презентации рассказала, чем занимаются волонтеры и активисты. Обучающиеся с интересом посмотрели видеоролик о деятельности Мишкинского местного отделения.Хочется верить, что вновь созданное отделение порадует в ближайшем будущем результатами своей деятельности. Пожелаем им удачи и творческих успехов на благо нашего родного района.