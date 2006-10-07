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    Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов Валентина Янгуатова встретилась с учениками Сосновской школы

    slavin Сегодня, 10:1658Общество, Образование
    Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов Валентина Янгуатова встретилась с учениками Сосновской школы
    В этом году в Сочи прошел XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов. Одна из его участниц Валентина Янгуатова вернулась домой около месяца назад. На днях обучающиеся школы деревни Сосновка пригласили Валентину Геннадьевну на встречу и попросили рассказать о фестивале молодежи и студентов. Она не только поделилась своими впечатлениями от поездки, но и дала дельные советы и напутствия молодым людям.

    — Я надеюсь, что смогла заинтересовать обучающихся, дать им стимул для их собственного развития, реализации их планов, — рассказывает участница фестиваля.

    Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. Горящие глаза школьников и шквал вопросов, задаваемых из зала, «говорили», что встреча была не напрасной…

    — Рассказ Валентины Геннадьевны был познавательным, я многое узнала для себя о фестивале, — поделилась своими впечатлениями Жанна Акушева.
    Алена Григорьева

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