Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов Валентина Янгуатова встретилась с учениками Сосновской школы

Алена Григорьева

— Я надеюсь, что смогла заинтересовать обучающихся, дать им стимул для их собственного развития, реализации их планов, — рассказывает участница фестиваля.Мероприятие прошло в дружеской атмосфере. Горящие глаза школьников и шквал вопросов, задаваемых из зала, «говорили», что встреча была не напрасной…— Рассказ Валентины Геннадьевны был познавательным, я многое узнала для себя о фестивале, — поделилась своими впечатлениями Жанна Акушева.