Активисты Мишкинского района провели акцию к Всемирному дню памяти жертв ДТП

Алена Григорьева

Мероприятие было организовано отделом молодежи администрации МР Мишкинский район совместно с ОГИБДД по Мишкинскому району и ассоциацией Молодых депутатов в Мишкинском районе.Активное участие в его проведении приняли активисты «Молодой Гвардии», волонтеры движения «Вместе», обучающиеся средней школы № 2 села Мишкино. Пятикратный паралимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Кирилл Михайлов тоже присоединился к участникам мероприятия.… Любой человек может быть и пешеходом, и водителем, и пассажиром, поэтому правила дорожного движения должны изучать и знать, как взрослые люди, так и дети. От того, как поведут себя пешеход, шофер, пассажир, зависит порядок на дорогах. Каждый из них должен соблюдать определенные правила. Поэтому участники акции вместе с классными руководителями В. Муртазиной, В. Кекух, специалистом отдела молодежи О. Биктубаевой в очередной раз решили напомнить участникам дорожного движения о том, что только соблюдение правил поведения гарантирует безопасность.Волонтеры и активисты раздавали памятки юным пешеходам, родителям. Водителям и пешеходам были вручены памятки «Письма водителю», «Письма пешеходу». Маленьким детям активисты прикрепили светоотражающие знаки.Знак «Ш», согласно требованиям, должны были установить автомобилисты, которые поменяли скаты на ошипованную резину. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Мишкинскому району, останавливая водителей, обращали внимание на наличие или отсутствие знака. Если же его не было — активисты клеили его на заднее стекло автомашины.Затем участники мероприятия были приглашены в актовый зал районного Дворца культуры. К следующей акции «А ты сможешь помочь?» присоединились работники центральной районной больницы. Специалисты службы «Скорой помощи» рассказали и на деле продемонстрировали, как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. На все интересующие вопросы дети получили конкретные ответы.Вместе с ребятами в акции принял участие кумир многих мальчишек и девчонок района пятикратный паралимпийский чемпион Кирилл Михайлов. Он специально приехал к ребятам на своей автомашине. Обращаясь к ним, он попросил соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным на дороге, переходить ее по всем правилам и только в положенном месте.В завершение мероприятия дети сфотографировались на память с паралимпийским чемпионом.