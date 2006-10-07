Воспоминания о маме

В августе исполнился год, как нет рядом со мной моей мамы Марии Карякиной, но память о ней живет со мной, отдаваясь постоянной ноющей болью в груди
Моя мама Мария Васильевна родилась в деревне Верхняя Николаевка (Кизганбашевский сельсовет) Балтачевского района 20 сентября 1924 года в семье Василия Матвеевича Клинова.
— В нашей деревне был 21 дом, все были русские, в каждой семье было много детей, — рассказывала нам мама. — Деревню в народе звали Тульская, так как в 1754 году ее основали туляки — переселенцы из Тульской области.
В семье Василия Клинова воспитывались пятеро детей: Михаил, Георгий, Мария, Таня, Борис. А всего у супругов родилось десять детей, пятеро умерли еще в раннем детстве.
Глава семейства в 1918–1921 годах воевал на фронтах первой мировой войны, был в плену. До 1928 года Клиновы были земледельцами, трудились для себя. Имели землю, сеяли хлеб, жали серпами, молотили зерно на мельнице, держали коров, быков, лошадей. В 1928–1931 годах начали создавать колхозы. Люди сначала волновались, потом привыкли. Клиновы тоже вошли в колхоз имени Степана Разина. Пришлось сдать лошадей, отказаться от земли. Все межи распахали, и стало поле колхозным. За работу в общественном хозяйстве давали трудодни, а после уборки хлеба в зависимости от урожая — зерно.
Будучи 12-летней девочкой мама уже работала в колхозе. Девчатам за это давали по 0,5 трудодня.
— Мы пололи лен, дергали его, мололи, выколачивали вальками зерно. Особая радость была ездить на сенокос, едем на телеге — песни поем, — вспоминала о молодых годах мама. — Вечером у костра женщины пели песни, плясали и мы с ними. А потом тишина — спят, как убитые. Однажды возчик не забрал нас с сенокоса, опоздав на один день, и в ту ночь мы с девчатами испугались не на шутку. В лесу ухал филин, трещали сучья, и казалось, что на поляне кто-то ходит. В то время в лесах скрывалось много беглых с тюрем людей.
Испытания один за другим «сыпались» на семью. В 1932 году умерла мама. Сразу же после ее смерти главу семейства обложили хлебом, то есть, пришли отбирать якобы спрятанное зерно. Не найдя ничего, увезли Василия Матвеевича в Уфу и посадили в тюрьму на два года. Старший брат мамы Михаил был в это время на сплаве в Свердловске, Георгий — в городе Ворошилов Пермской области, куда еще мальчишкой, не окончив школу, отправился на заработки. Восьмилетняя мама, шестилетняя Таня, четырехлетний Борис остались одни. Девочки ходили по деревне и выпрашивали куски хлеба. Детей забрала их бабушка Феня.
Через два года Василий Клинов вернулся домой. Детям не хватало матери, нужно было одевать, прясть, шить. В 1936 году он женился во второй раз на Наде Кокотовой, которая была вдвое моложе его. Она пришла с дочкой Валей.
Следующий год был голодным. Мою маму, 12-летнюю девочку, отдали в няньки в соседнюю деревню Терекеево. Деревня была татарской, язык она не понимала. К счастью, семья, куда она попала, была русской. Семен Пастухов со своей супругой Фросей и годовалым сыном приехал в колхоз наемным шофером. Глава семейства был добрым, жена — жадной. Как-то купил Семен маме новые носки, а Фрося отобрала их, взамен швырнула ей свои старые. Хозяева часто ругались, дом был тесный и маленький. Спала мама в закутке, и во время ссор поджимала под себя ноги, сворачивалась в клубок, чтобы не задавили девчушку, бегая по дому. Фрося сама не работала, все ездила за Семеном, не доверяя ему и ревнуя, поэтому наняла няньку.
Так пролетело два года. Через некоторое время супруги переехали в соседнюю деревню Карыш, маму забрали с собой ухаживать за родившейся девочкой. Надолго она у них не осталась. Мачеха забрала ее домой, ссылаясь на то, что дома много работы. А сама ушла к своим родителям, оставив Клиновым пятимесячную дочь Анну.
— Такое мучение, не дай Бог никому, — с горечью в сердце рассказывала мама. — Кормить ее было нечем, мы совали ей в рот то, что сами ели. Одежды для нее тоже не было, заворачивали ребенка в разные тряпки. Отец вставал по ночам и менял ей мокрые пеленки, качал в люльке. И что самое интересное, она ни разу ничем не болела, росла крепкая и здоровая. 1939 год выдался голодным, есть в деревне было нечего. Наша семья перебралась в Бирский район, поселились в четырехквартирном доме в деревне Кондаковка. Отец устроился на работу в совхоз. За работу ему давали на руки 2 кг муки в месяц и немного денег. Тогда мы и не думали, что в Кондаковке мы останемся надолго, и что там нам придется пережить войну.
Наша мама ходила в 7-летнюю школу города Бирска в 5 километрах от дома. Окончив ее, в 1940 году поступила в Бирский медтехникум. Но окончить его не получилось, в 1941 году началась война.
Мой дед на войну не попал из-за возраста (ему было 53 года). Брат мамы Миша ушел воевать в 1941 году. В мирное время он возил на колхозной полуторке хлеб, на ней же уехал на фронт. Почти сразу по вине предателей он попал в плен. Всю вой- ну от него не было вестей. Жена Анна верила, что он вернется, ждала. Сходила она как-то к ворожее, та сказала, что он вернется живой, но жить вместе не будете… Миша боролся за свою жизнь в концлагере в Германии, выжил, вернулся в 1946 году, а его супруга уже умерла, так и не повидавшись с ним.
Другой брат мамы — Гоша до войны служил в армии на Дальнем Востоке. Приехал в Кондаковку, привез маме туфли. Она стеснялась их носить, потому что таких ни у кого не было. В 1941 году Клиновы проводили его на фронт, вернулся он в 1946 году. Братьев давно уже нет в живых.
Осенью 1941 года студентов медтехникума послали убирать хлеб. Стоял холод, молодые люди шли пешком под проливным дождем. Мама была в простой кофточке, простыла, поднялась температура, началась еще и малярия. Из-за болезни она пропустила учебу.
Кондаковку окружали болота, было много комаров. Из-за этого глава семьи начал болеть и в 1942 году вместе с супругой (Надя вернулась в семью в начале войны), дочкой Валей и Аней переехали в Мишкино. Он устроился объездчиком на кордон, смотрел за лесом. Там же стоял дом, в котором они поселились. Кордон находился за речкой Второй Иняк, недалеко от Мишкино и Мари Олык.
Мария, Таня, Борис остались в Кондаковке. Мама пошла работать на ферму, ухаживала за скотиной. За работницами закрепили лошадей. Зимой на них они возили дрова из Баженовского леса в дома инвалидов города Бирска. Бурелом пилили простой ручной пилой. Летом пасли табун откормочных быков за рекой Белой. Вставали рано, в 4 утра, загоняли в 11 вечера.
— За хороший привес быков, нас, ударников, отправляли летом работать в дом отдыха Шамсутдин, — вспоминала мама. — Нас было четыре официантки, за каж- дой закреплены по 7 столов. Жили там же. Вставали в 4 утра, мыли полы. Отдыхающие задолго до завтрака вставали в очередь у дверей столовой. Это были рабочие с благовещенских и уфимских заводов. Обессилевших и истощенных их направляли сюда на время отдохнуть. На столе не оставалось ни крошки, тарелки были будто помытые. Жалея этих людей, мы выпрашивали у повара добавки для них. Дом отдыха стоял на озере Шамсутдин — рыбы было вдоволь, мы делали рыбные котлеты и сами вдоволь наедались ими.
Живя в Кондаковке, моя мама пешком ходила навещать невестку, подруг в свою деревню Николаевку, к отцу на кордон. Ее младший брат Борис остался у отца, стал помогать ему: ходил в контору лесничества с бумагами. Потом к отцу перебралась и дочь Татьяна, мама осталась одна.
— Памятен мне День Победы, — часто говорила мама. — Мы собирали дрова в лесу рядом с Кондаковкой. Директор, который приехал на лошади, сообщил нам о завершении войны. Все прыгали от радости. От Миши и Георгия всю войну не было вестей, мы ждали, что они приедут.
Весной дед Василий решил сделать питомник и соорудить изгородь к нему. Вчетвером — мой дед, мама, Таня и Борис пилили жерди, таскали их. Во время работы с дедом случилось несчастье: он поднял бревно и что-то у него хрустнуло. У деда часто болела голова, вскоре начало нарывать за ухом, началось воспаление, сделали операцию, но и это не помогло. В 58 лет его не стало.
В 1947 году на Пасху в клубе родной деревни мама встретила свою судьбу — будущего мужа Виктора. Его семья переехала из Свердловска, куда они ездили на заработки. Она его раньше не знала, он был родом из соседней деревни и был младше ее на четыре года. Следующая встреча состоялась в деревне на Троицу. Отец был настойчив, звал маму замуж. Ему было всего 18 лет.
Но судьбе было угодно связать две судьбы в одну нить. 14 января 1948 года мои родители все же поженились. Семья отца была бедной, молодые жили с мамой отца Клавдией. Вскоре отца призвали в армию, мне, первенцу было всего 8 месяцев. Мама проводила отца до Балтачево, потом со мной на руках вернулась в деревню.
Отец попал служить на Дальний Восток. Мама жила со свекровью, косила сено, на санках возила дрова. Зимой она сильно простыла, ее положили в больницу, и, сделав неправильно укол, занесли инфекцию — началось воспаление. Нарыв не проходил, мама была очень плоха, тогда отца вызвали домой. Через какое-то время болезнь ушла, а солдат уехал обратно на службу. В 1952 году вернулся домой мой отец. Наша семья переехала жить в деревню Баш-Байбаково. Отец устроился лесником на кордон. После рождения брата Вали родители переехали в Николаевку. Здесь в 1956 году на свет появилась Татьяна. В 1957 году приехали в Мишкино. В то время Хрущев стал объединять колхозы, политика государства была направлена на сокращение числа деревень. Колхозных лошадей забрали, пахать было не на чем, людям стало негде работать. Они уезжали к родственникам, — кто в Свердловск, кто в Миасс…
Наша семья поселилась в старой конторе лесничества (сейчас на этом месте стоит магазин «Полушка»). Отец работал плотником, с лесничества ему давали бревна, доски, и он начал строить дом на улице Яныша Ялкайна. Через четыре года мы уже справляли новоселье. Моя мама охраняла посадку на Мишкинской горе от коз, овец, оставляла со мной брата и сестренку Таню. Затем она работала в больничном киоске продавцом, оттуда ушла на пенсию.
Михаил Клинов, переехав в Мишкино, построил дом рядом с больницей. Он работал в Мишкинском лесничестве, как и его брат Борис. Сестра Таня Перевышина и два брата жили рядом в Ташкенте (рядом с Мишкино). Сосновая посадка, которой засадили Лысую гору — заслуга братьев моей матери Михаила и Бориса Клиновых.
Мы, дети — Люба, Валентин, Таня, закончили Мишкинскую среднюю школу № 1, получили высшее образование. Я стала учительницей, Валя выучился в Йошкар-Оле на инженера лесного хозяйства, Таня — в Бирске на медработника. У всех свои семьи, дети, внуки.
Теперь уже мы с детьми и их семьями ездим отдыхать на природу в деревню Николаевка. Домов там, конечно, давно нет, но все также течет родник, цветет сирень, растут грузди, стоят старые ивы на берегу озера под горой Маяк.
Моя мама Мария Васильевна родилась в деревне Верхняя Николаевка (Кизганбашевский сельсовет) Балтачевского района 20 сентября 1924 года в семье Василия Матвеевича Клинова.
— В нашей деревне был 21 дом, все были русские, в каждой семье было много детей, — рассказывала нам мама. — Деревню в народе звали Тульская, так как в 1754 году ее основали туляки — переселенцы из Тульской области.
В семье Василия Клинова воспитывались пятеро детей: Михаил, Георгий, Мария, Таня, Борис. А всего у супругов родилось десять детей, пятеро умерли еще в раннем детстве.
Глава семейства в 1918–1921 годах воевал на фронтах первой мировой войны, был в плену. До 1928 года Клиновы были земледельцами, трудились для себя. Имели землю, сеяли хлеб, жали серпами, молотили зерно на мельнице, держали коров, быков, лошадей. В 1928–1931 годах начали создавать колхозы. Люди сначала волновались, потом привыкли. Клиновы тоже вошли в колхоз имени Степана Разина. Пришлось сдать лошадей, отказаться от земли. Все межи распахали, и стало поле колхозным. За работу в общественном хозяйстве давали трудодни, а после уборки хлеба в зависимости от урожая — зерно.
Будучи 12-летней девочкой мама уже работала в колхозе. Девчатам за это давали по 0,5 трудодня.
— Мы пололи лен, дергали его, мололи, выколачивали вальками зерно. Особая радость была ездить на сенокос, едем на телеге — песни поем, — вспоминала о молодых годах мама. — Вечером у костра женщины пели песни, плясали и мы с ними. А потом тишина — спят, как убитые. Однажды возчик не забрал нас с сенокоса, опоздав на один день, и в ту ночь мы с девчатами испугались не на шутку. В лесу ухал филин, трещали сучья, и казалось, что на поляне кто-то ходит. В то время в лесах скрывалось много беглых с тюрем людей.
Испытания один за другим «сыпались» на семью. В 1932 году умерла мама. Сразу же после ее смерти главу семейства обложили хлебом, то есть, пришли отбирать якобы спрятанное зерно. Не найдя ничего, увезли Василия Матвеевича в Уфу и посадили в тюрьму на два года. Старший брат мамы Михаил был в это время на сплаве в Свердловске, Георгий — в городе Ворошилов Пермской области, куда еще мальчишкой, не окончив школу, отправился на заработки. Восьмилетняя мама, шестилетняя Таня, четырехлетний Борис остались одни. Девочки ходили по деревне и выпрашивали куски хлеба. Детей забрала их бабушка Феня.
Через два года Василий Клинов вернулся домой. Детям не хватало матери, нужно было одевать, прясть, шить. В 1936 году он женился во второй раз на Наде Кокотовой, которая была вдвое моложе его. Она пришла с дочкой Валей.
Следующий год был голодным. Мою маму, 12-летнюю девочку, отдали в няньки в соседнюю деревню Терекеево. Деревня была татарской, язык она не понимала. К счастью, семья, куда она попала, была русской. Семен Пастухов со своей супругой Фросей и годовалым сыном приехал в колхоз наемным шофером. Глава семейства был добрым, жена — жадной. Как-то купил Семен маме новые носки, а Фрося отобрала их, взамен швырнула ей свои старые. Хозяева часто ругались, дом был тесный и маленький. Спала мама в закутке, и во время ссор поджимала под себя ноги, сворачивалась в клубок, чтобы не задавили девчушку, бегая по дому. Фрося сама не работала, все ездила за Семеном, не доверяя ему и ревнуя, поэтому наняла няньку.
Так пролетело два года. Через некоторое время супруги переехали в соседнюю деревню Карыш, маму забрали с собой ухаживать за родившейся девочкой. Надолго она у них не осталась. Мачеха забрала ее домой, ссылаясь на то, что дома много работы. А сама ушла к своим родителям, оставив Клиновым пятимесячную дочь Анну.
— Такое мучение, не дай Бог никому, — с горечью в сердце рассказывала мама. — Кормить ее было нечем, мы совали ей в рот то, что сами ели. Одежды для нее тоже не было, заворачивали ребенка в разные тряпки. Отец вставал по ночам и менял ей мокрые пеленки, качал в люльке. И что самое интересное, она ни разу ничем не болела, росла крепкая и здоровая. 1939 год выдался голодным, есть в деревне было нечего. Наша семья перебралась в Бирский район, поселились в четырехквартирном доме в деревне Кондаковка. Отец устроился на работу в совхоз. За работу ему давали на руки 2 кг муки в месяц и немного денег. Тогда мы и не думали, что в Кондаковке мы останемся надолго, и что там нам придется пережить войну.
Наша мама ходила в 7-летнюю школу города Бирска в 5 километрах от дома. Окончив ее, в 1940 году поступила в Бирский медтехникум. Но окончить его не получилось, в 1941 году началась война.
Мой дед на войну не попал из-за возраста (ему было 53 года). Брат мамы Миша ушел воевать в 1941 году. В мирное время он возил на колхозной полуторке хлеб, на ней же уехал на фронт. Почти сразу по вине предателей он попал в плен. Всю вой- ну от него не было вестей. Жена Анна верила, что он вернется, ждала. Сходила она как-то к ворожее, та сказала, что он вернется живой, но жить вместе не будете… Миша боролся за свою жизнь в концлагере в Германии, выжил, вернулся в 1946 году, а его супруга уже умерла, так и не повидавшись с ним.
Другой брат мамы — Гоша до войны служил в армии на Дальнем Востоке. Приехал в Кондаковку, привез маме туфли. Она стеснялась их носить, потому что таких ни у кого не было. В 1941 году Клиновы проводили его на фронт, вернулся он в 1946 году. Братьев давно уже нет в живых.
Осенью 1941 года студентов медтехникума послали убирать хлеб. Стоял холод, молодые люди шли пешком под проливным дождем. Мама была в простой кофточке, простыла, поднялась температура, началась еще и малярия. Из-за болезни она пропустила учебу.
Кондаковку окружали болота, было много комаров. Из-за этого глава семьи начал болеть и в 1942 году вместе с супругой (Надя вернулась в семью в начале войны), дочкой Валей и Аней переехали в Мишкино. Он устроился объездчиком на кордон, смотрел за лесом. Там же стоял дом, в котором они поселились. Кордон находился за речкой Второй Иняк, недалеко от Мишкино и Мари Олык.
Мария, Таня, Борис остались в Кондаковке. Мама пошла работать на ферму, ухаживала за скотиной. За работницами закрепили лошадей. Зимой на них они возили дрова из Баженовского леса в дома инвалидов города Бирска. Бурелом пилили простой ручной пилой. Летом пасли табун откормочных быков за рекой Белой. Вставали рано, в 4 утра, загоняли в 11 вечера.
— За хороший привес быков, нас, ударников, отправляли летом работать в дом отдыха Шамсутдин, — вспоминала мама. — Нас было четыре официантки, за каж- дой закреплены по 7 столов. Жили там же. Вставали в 4 утра, мыли полы. Отдыхающие задолго до завтрака вставали в очередь у дверей столовой. Это были рабочие с благовещенских и уфимских заводов. Обессилевших и истощенных их направляли сюда на время отдохнуть. На столе не оставалось ни крошки, тарелки были будто помытые. Жалея этих людей, мы выпрашивали у повара добавки для них. Дом отдыха стоял на озере Шамсутдин — рыбы было вдоволь, мы делали рыбные котлеты и сами вдоволь наедались ими.
Живя в Кондаковке, моя мама пешком ходила навещать невестку, подруг в свою деревню Николаевку, к отцу на кордон. Ее младший брат Борис остался у отца, стал помогать ему: ходил в контору лесничества с бумагами. Потом к отцу перебралась и дочь Татьяна, мама осталась одна.
— Памятен мне День Победы, — часто говорила мама. — Мы собирали дрова в лесу рядом с Кондаковкой. Директор, который приехал на лошади, сообщил нам о завершении войны. Все прыгали от радости. От Миши и Георгия всю войну не было вестей, мы ждали, что они приедут.
Весной дед Василий решил сделать питомник и соорудить изгородь к нему. Вчетвером — мой дед, мама, Таня и Борис пилили жерди, таскали их. Во время работы с дедом случилось несчастье: он поднял бревно и что-то у него хрустнуло. У деда часто болела голова, вскоре начало нарывать за ухом, началось воспаление, сделали операцию, но и это не помогло. В 58 лет его не стало.
В 1947 году на Пасху в клубе родной деревни мама встретила свою судьбу — будущего мужа Виктора. Его семья переехала из Свердловска, куда они ездили на заработки. Она его раньше не знала, он был родом из соседней деревни и был младше ее на четыре года. Следующая встреча состоялась в деревне на Троицу. Отец был настойчив, звал маму замуж. Ему было всего 18 лет.
Но судьбе было угодно связать две судьбы в одну нить. 14 января 1948 года мои родители все же поженились. Семья отца была бедной, молодые жили с мамой отца Клавдией. Вскоре отца призвали в армию, мне, первенцу было всего 8 месяцев. Мама проводила отца до Балтачево, потом со мной на руках вернулась в деревню.
Отец попал служить на Дальний Восток. Мама жила со свекровью, косила сено, на санках возила дрова. Зимой она сильно простыла, ее положили в больницу, и, сделав неправильно укол, занесли инфекцию — началось воспаление. Нарыв не проходил, мама была очень плоха, тогда отца вызвали домой. Через какое-то время болезнь ушла, а солдат уехал обратно на службу. В 1952 году вернулся домой мой отец. Наша семья переехала жить в деревню Баш-Байбаково. Отец устроился лесником на кордон. После рождения брата Вали родители переехали в Николаевку. Здесь в 1956 году на свет появилась Татьяна. В 1957 году приехали в Мишкино. В то время Хрущев стал объединять колхозы, политика государства была направлена на сокращение числа деревень. Колхозных лошадей забрали, пахать было не на чем, людям стало негде работать. Они уезжали к родственникам, — кто в Свердловск, кто в Миасс…
Наша семья поселилась в старой конторе лесничества (сейчас на этом месте стоит магазин «Полушка»). Отец работал плотником, с лесничества ему давали бревна, доски, и он начал строить дом на улице Яныша Ялкайна. Через четыре года мы уже справляли новоселье. Моя мама охраняла посадку на Мишкинской горе от коз, овец, оставляла со мной брата и сестренку Таню. Затем она работала в больничном киоске продавцом, оттуда ушла на пенсию.
Михаил Клинов, переехав в Мишкино, построил дом рядом с больницей. Он работал в Мишкинском лесничестве, как и его брат Борис. Сестра Таня Перевышина и два брата жили рядом в Ташкенте (рядом с Мишкино). Сосновая посадка, которой засадили Лысую гору — заслуга братьев моей матери Михаила и Бориса Клиновых.
Мы, дети — Люба, Валентин, Таня, закончили Мишкинскую среднюю школу № 1, получили высшее образование. Я стала учительницей, Валя выучился в Йошкар-Оле на инженера лесного хозяйства, Таня — в Бирске на медработника. У всех свои семьи, дети, внуки.
Теперь уже мы с детьми и их семьями ездим отдыхать на природу в деревню Николаевка. Домов там, конечно, давно нет, но все также течет родник, цветет сирень, растут грузди, стоят старые ивы на берегу озера под горой Маяк.
Дочь Люба
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