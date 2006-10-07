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    Школьники узнали об авторах гимна Мишкинского района

    slavin Вчера, 10:02212Общество, Образование
    Школьники узнали об авторах гимна Мишкинского района
    Работники краеведческой и детской модельной библиотек И. Айбердина и Л. Байрамова провели краеведческий час в школе № 2 райцентра

    Учащиеся 6-го и 8-х классов узнали об авторах гимна Мишкинского района «Мишкан — мыйын муро». Слова к нему написал поэт В. Регеж-Горохов из республики Марий Эл, а музыку — наш земляк, драматург Ф. Буляков. Они были большими друзьями, несмотря на разные национальности и расстояние между нашими республиками. Их «подружил» театр имени М. Шкетана.

    По ходу мероприятия дети познакомились с биографией, творчеством авторов гимна. Ученица 6 «а» класса Дарья Иванова недавно побывала в Республике Марий Эл в Куженерском районе на Открытых республиканских соревнованиях и Открытом кубке Республики Марий Эл по спортивному туризму, который проходил на родине В. Регеж-Горохова. Она поделилась впечатлениями о поездке, рассказала о музее В. Регеж-Горохова.

    Для ребят была оформлена книжная выставка с одноименным названием. Они с удовольствием знакомились с книгами. В конце мероприятия участники посмотрели презентацию о нашем районе, жизни и творчестве В. Регеж-Горохова, Ф. Булякова. Затем все вместе спели гимн нашего района «Мишкан — мыйын муро».

    Мероприятие велось на русском (И. Айбердина) и марийском (Л. Байрамова) языках. Учитель марийского языка и литературы Надежда Салиева обобщила пройденный материал, дети с удовольствием отвечали на ее вопросы.

    Мы уверены, что наш краеведческий час расширил кругозор ребят. Теперь, когда они будут читать о В. Регеж-Горохове и Ф. Булякове, будут знать, что они не просто поэт и драматург, а авторы торжественной песни нашего района.
    И. Айбердина
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