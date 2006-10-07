Школьники Камеевской школы пригласили мам и бабушек на праздник

Е. Файрузова

В дошкольной группе средней школы села Камеево с сентября функционирует кружок по изучению марийского языка. Здесь с детьми читаем марийские сказки и стихотворения, пословицы и поговорки, отгадываем загадки.Дети с интересом рассматривают выставки, где собраны марийские книги, детские рисунки «Герои марийских сказок»…Интересно проходят занятия с детьми. Недавно дети стали участниками мероприятия «В гости к бабушке» на марийском языке. На него были приглашены мамы и бабушки, учитель марийского языка и литературы И. Яшмурзина, а также гость из деревни Чебыково М. Гареева.На празднике ребята не только пели и танцевали, показывали свои творческие способности, а еще познакомились с марийской национальной одеждой, обувью, украшениями…Дети радовались тому, как их встретила бабушка (Д. Аликаева). Ей они рассказывали стихи, пели песни, показали сценку «Эн патыр». К Дине Петровне пришли наши мамы и гости.Они принесли свои творческие работы. А какие мамы мастерицы! Светлана Витальевна принесла изделия, связанные крючком, Людмила Валерьевна — плетеные корзины, Татьяна Исеметовна — мастерица вязать на спицах, Марина Витальевна красиво вышивает канвой. Гостья из деревни Чебыково М. Гареева тоже принесла свои работы.Мария Алексеевна подарила участникам мероприятия песню «Аваем». Родители тоже не остались в стороне. В подарок школе они оставили хлебницу из газетных трубочек, салфетку под самовар, вязаные носочки и варежки, вышитую картину, игольницу. А учительница Ирина Александровна подарила книгу на марийском языке.