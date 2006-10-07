Мама! Я тебя люблю!

В. Кондогин

… Ребенок давался ей тяжело. Частый токсикоз уносил последние силы. Но Ольга не думала о том, где взять силы для дальнейшей борьбы с подкрадывающимися недугами. Ей хотелось одного — дать полноценную жизнь этому маленькому и любимому комочку. Прижать его к полной молоком груди. А там, будь что будет!Подошел срок, и Ольга благополучно разрешилась от бремени, родив на свет крепкого бутуза, который возвестил о себе звонким криком, словно заявляя всему миру — я родился!С рождением Константина, жизнь для Ольги приняла иной, глубокоосмысленный вид. Она не могла надышаться на него, вслушивалась в каждый всхлип, каждый вздох.И полетели годы. Вот Костик рисует, вот ему уже три года. А здесь он уже читает букварь, декламирует стихи в детском садике на утреннике. А вот здесь пальтишко не застегнуто на все пуговицы — сынишка умудрился сломать ручку. Сколько слез пролила Ольга, пока рука не зажила.Росший настоящим сорванцом, Костик совал свой любознательный носик всюду — где надо и не надо! Приходя домой в синяках и ссадинах, сынишка с гордостью говорил о том, что он не испугался соседского кота и какой-то трещащей беспокойной птицы — «солоки». Буква «р» ему еще не давалась…А Ольге пришлось работать на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Жизнь матери-одиночки, ой, как не сладка. Мало того, что родила без мужа, ей пришлось испытать обиду оттого, что семья неполная. И всякая женщина свысока могла отнестись к ней, обидеть, если не словом, то делом. А сколько пришлось ей проглотить горьких слез обиды, от несправедливых замечаний соседок, которые берегли свои семейные очаги от Ольги, закрывая перед ней двери. В первое время она не понимала, отчего так суров этот мир к ней. Лишь с годами до нее дошло, что ей в глазах людей уготовлена доля злодейки-разлучницы.Ухватив от случайной встречи кусочек маленького бабского счастья, Ольга с особой тщательностью принималась скрести и без того чистую посуду, убираться дома, чинить и подгонять одежду. Природная аккуратность и бережливость позволяли Ольге при скудном бюджете матери- одиночки выглядеть в глазах людей модной и привлекательной женщиной. Имея от природы пытливый ум и хорошую фигуру, Ольга без труда формировала из нехитрого скарба неплохой и добротный гардероб. С годами, поменяв работу, окончив институт, «гадкий утенок превратился в белого лебедя, вернее, лебедушку». Рос и Костик. Из угловатого подростка он стал крепким и красивым юношей, похожим на отца в бытность молодым.Поступив в институт и окончив три курса, Костя решил отслужить в армии. Для мамы поступок сына был большим ударом.— Доучись, — молила она сына, — все потом.Но, зная уперто-упрямый отцовский характер сына, Ольга не особо верила своим увещеваниям. В глубине души она поддержала выбор сына, который незаметно для всех, кроме матери, вырос.В один из дней сын съездил в институт, оформил академический отпуск. Там тоже были удивлены. Успешный студент без видимых на то причин оставил учебу и пошел в армию. Но выбор парня так же поддержали.Отбрив голову под «ноль», Костя напугал свою мать. Еще час назад с богатой шевелюрой будущий солдатик стал выглядеть несколько необычно беззащитно. И начались дни подготовки.Узнав, что Костю призывают на службу, родные и друзья засыпали предложениями, от которых отказаться — значит, обидеть.Повзрослевший сын, гордость матери, на всех вечерах сидел немного молчаливый. Вел степенные разговоры. А Ольга, сидевшая на званых вечерах рядом, светилась гордостью за сына, словно кричала ее душа всем — смотрите, какого сына я вырастила! И люди, словно слышали ее мольбы — любовались Костей, хвалили мать. Действительно, ее хвалить было за что. Поставив крест на своей судьбе, личном семейном счастье, она вся отдалась воспитанию сына. Никто, кроме подушки, не знал, сколько слез выплакано, сколько дум, не всегда хороших, передумано.… Отгрохотал речами веселый прощальный вечер. Много теплых слов было сказано в адрес будущего солдата и матери, вырастившей защитника Родины.Всю ночь перед отправкой Ольга не сомкнула глаз. Проводив гостей, она в очередной раз перебирала «тревожный» чемоданчик сына — не забыла ли чего.Как один миг пролетела ночь. Мать без сна просидела перед кроватью сына. А он, крепко уснув, не ведал, каких только молитв не прочитала она, на каком только языке…А утром, разбудив Костю, пошла греть автомашину, чтобы лично отвезти сына к военкомату.Минуты прощания — самые теплые, самые ответственные. Вроде бы все сказано, а еще больше — не сказано, а додумано… Молчаливый диалог. Когда беседу ведут руки, глаза…Грянул прощальный марш. Пропали за углом красные фонари автобуса с новобранцами.— Мама, я хочу еще раз увидеться с тобой, — пришла к Ольге СМС. — Послезавтра отбываем на Дальний Восток.Зашлось тоской материнское сердце.— Поеду, провожу, — решила мать. И она, не знавшая Уфу, благополучно добралась на своей машине до железнодорожного вокзала. Солдатики уже грузились в эшелон. Лишь ее сынок крутил стриженой головой, выискивая мать в многочисленной толпе. А она бежала к нему через пути, волоча за собой тяжелую сумку со стряпней и консервами. Так и не успела…Послышалась последняя команда. И сын ушел. А Ольга, бросив сумку, села и горько заплакала от обиды. Собрав последние силы, бросилась к составу. А там, за утренней дымкой, за запотевшими окнами купе, мелькнула ушастенькая стриженная головка сына. И он, словно понял, что мать видит его, написал пальчиком на стекле заветные слова: «Я люблю тебя, мама!».