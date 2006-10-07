Педагог Мишкинской школы № 2 райцентра Венера Муртазина воспитывает своих учеников на своем примере

В. Адыева

Роль классного руководителя, несомненно, важна в формировании личности подрастающего поколения. В воспитательной системе средней школы № 2 села Мишкино работает много талантливых педагогов, чью работу классными руководителями можно оценить достаточно высоко.Одним из таких классных руководителей является Венера Муртазина. Опыт ее работы в школе составляет 9 лет. В 2014 году ею был принят класс, состоящий из совершенно разных ребятишек, достаточно активных, увлеченных.— Преемственность — вот первая составляющая успеха классного руководителя, — рассказывает Венера Илдаровна. — В течение нескольких месяцев я обращалась к прежнему классному руководителю Айгуль Даниловне Сахаутдиновой. Мы проводили совместные классные родительские собрания, прибегала к ней за советом и всегда находила поддержку.Как поближе познакомиться с ребятами? В августе, еще до начала учебного года, В. Муртазина вместе с родителями принятого класса организовала поездку в город Уфу, где они посетили кинотеатр, различные памятники культуры. Это положило начало традиционным поездкам: в 2015 году все дружно съездили в аквапарк города Казани, в 2016 — в Бирск, в развлекательный центр, где ребята вместе с мамами, папами и классным руководителем отдохнули и пообщались. Начиная с этого года, появилась новая традиция «Здоровая пятница». Класс Венеры Илдаровны посещает бассейн.Одной из эффективных форм воспитательной работы, при которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру, является классный час. Этот своеобразный «час общения» позволяет рассмотреть множество интересных для ребят тем, решить проблемы, которые возникают в процессе становления личности. Каждый классный час сопровождается презентациями, подготовленными учителем, либо самими учениками, мотивационными роликами, просмотром фильмов на нравственные темы.На очень высоком уровне проходит подготовка к различным школьным праздникам. 7 «в» часто занимает первые места, их выступления всегда красочны, оригинальны, и в них задействованы все ребята.Ученики Венеры Илдаровны активно участвуют в тимуровском движении: с удовольствием они оказывают помощь ветерану педагогического труда Ф. Алимовой. Забота о старшем поколении, уважение и благодарность за их работу — вот чему ребята учатся, посещая ветерана.Дети изначально талантливы, и важно поддерживать и развивать их. 19 человек посещают кружок танца на базе Детской школы искусств, причем хочется отметить и активность родителей. Марина Яшкина, мама одного из учеников, занимается с детьми на общественных началах. Кроме этого, дети посещают кружки: школьные, на базе МБУ ДО «Путник» и ФОК.То, что классный руководитель вкладывает душу в работу с детьми, высоко оценивают и родители. Возможно, поэтому в 2016–2017 году родители 7 «в» класса решили «облагородить» кабинет башкирского языка, где ребята проводят подготовку к мероприятиям, классные часы и внутриклассные праздники. Решено — сделано. Приятно, что в этом деле приняли участие абсолютно все — кто-то организовал сбор средств, кто-то поехал закупать линолеум и фанеру, кто-то пришел на замер и разгрузку… Папы стелили линолеум, мамы пришли готовить еду для них, а дети во время перемен бегали смотреть, как продвигается работа. Пример родителей в отношении к школе также очень важен для ребят.Отрадно, что все ребята гордятся тем, что у них такая «классная мама» — классный руководитель. «Умная», «Продвинутая», «Всезнающая», «Справедливая», «Современная» — вот что написали дети о Венере Илдаровне. Родители же поддерживают своих детей. «Умная», «Коммуникабельная», «Честная», «Активная», «Энергичная» — это уже их характеристика.Первый этап в воспитательной программе В. Муртазиной почти пройден — 5–7 класс, коллектив сложился, учеба на хорошем уровне. Впереди ее ребят ждет не менее важный этап — ранняя юность, где появятся новые интересы, проблемы и задачи, которые будут проживать все вместе: классный руководитель, дети и родители.