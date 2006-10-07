В Камеевском Доме культуры чествовали матерей

Е. Шамиданова

Глава администрации сельского поселения Камеевский сельсовет Герман Байдимиров и председатель совета женщин Елена Шамиданова поздравили всех мам с праздником и вручили благодарственные письма многодетным мамам, женщинам, активисткам села за многолетний и добросовестный труд во благо нашего села и района.Первым на сцену вышел коллектив детского сада «Березовый звон». Даша Аликаева и Анфиса Изибаева исполнили песенку о бабушке. Маленькие артисты развеселили гостей веселыми частушками. Задушевными песнями о маме подбодрили публику наши вокалисты Ангелина Кубагишева, Ангелина Исадыкова и Тамара Исадыкова. Алексей Ташбулатов и Евгений Байдуганов станцевали «Тывырдык». Музыкальные номера подарили коллективы «Пеледыш» и «Нурпеледыш». Изюминкой стало исполнение старшей группой марийских песен.Участники концерта пели песни, танцевали, и все это посвящалось любимым мамам. Они с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и от души радовались.Кроме концертной программы в библиотеке была организована книжная выставка «Книга, которую читала мама». Здесь читатели библиотеки познакомились с прекрасными стихами и художественными произведениями классиков и современных авторов.