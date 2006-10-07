Люди, охраняющие наше здоровье

Венера АГЛЯМОВА

Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора.Когда нас болезни «берут» за глотку, к нам на помощь приходят они — люди в белых халатах, и мы им безмерно благодарны, а когда не оправдывают наши ожидания — проклинаем чуть ли не последними словами. Но все же, они стражи нашего здоровья…На территории нашего района работают Мишкинская районная больница (250 посещений в смену, 92 круглосуточных коек, 33 — дневного стационара), Чураевская участковая больница (50 посещений в смену, 8 круглосуточных и 10 коек дневного стационара), Камеевская и Малонакаряковская врачебные амбулатории (по 30 посещений в смену), 32 фельдшерско-акушерских пункта, где трудятся 38 врачей (по сравнению с прошлым годом численность уменьшилась на три человека), 209 — среднего медицинского персонала. Среди них 15 отличников здравоохранения Республики Башкортостан, 2 — отличника здравоохранения РФ, 1 — заслуженный врач РБ.Оптимизация, широко шагающая по стране, не обошла и область медицины. Несмотря на то, что число заболеваемости растет и болезни «молодеют», число койко-мест сокращается, новое оборудование поступает в мизерном количестве. Особенно остро стоит вопрос с кадрами. В прошлом году в район приехали пять молодых специалистов, к сожалению, двое уже уехали. Текучка кадров обусловлена тем, что нет возможности обеспечить их жильем.По итогам прошлого года, нашим больницам нужны два педиатра, три врача скорой медицинской помощи, невролог, хирург, офтальмолог, восемь врачей реабилитационно-диагностической группы.Одним из востребованных врачей для населения принято считать врача-терапевта. Наш район не исключение — среди отделений весомые результаты имеет терапевтическое отделение, где работают добросовестные, трудолюбивые профессионалы своего дела. Заведует отделением врач высшей категории, заслуженный врач РБ Ильмира Муртазина. Лечением больных занимаются 2 врача, 12 медсестер, технический персонал — 7 человек. Основной костяк отделения — опытные врачи и медицинские сестры. Среди них Фарида Гизетдинова, Хадича Аслямова, Татьяна Шамурзанова, Гузель Мустафина. Невозможно представить себе коллектив без старшей медсестры Лилии Андрияновой, которая здесь всем «заправляет»: и график дежурств составит, и лекарства распределит, и вместо медсестер может поработать.Очень тепло в коллективе отзываются о техническом персонале, на который ложится ответственность за чистоту, уют и порядок как в палатах, так и в целом отделении. За плечами Светланы Биктубаевой и Людмилы Климиной несколько десятилетий стажа работы. Они являются примером для подражания для более молодых коллег.Именно вот таким людям и обращается человек, который почувствовал себя плохо…