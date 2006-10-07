Э. Султанянова, обучающаяся 7 класса средней школы деревни Малонакаряково

Мой прадедушка Михаил Ярмингин родился 23 ноября 1937 года в деревне Укозяш, в многодетной семье Ярминги и Саблики Ярмингиных.Его родители с ранних лет приучили своих детей к труду. Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу было всего 4 года. Его отца, Ярмингу, с первых дней войны забрали на фронт. Он был офицером, но до Великой Победы не дожил: погиб под Гомелем.В 1945 году мой прадед Михаил пошёл в первый класс в деревне Укозяш, окончил семь классов. Сразу после школы он пошёл работать в совхоз. Был трактористом, бригадиром и полеводом. За свой добросовестный труд в строительстве фермы в деревне Укозяш, он был награждён почетной грамотой.— Были времена, когда Укозяш был большим населенным пунктом, где насчитывалось более 70 дворов, — вспоминает прадед. — В 1 классе у нас было 34 ученика. Весной и летом было очень красиво!Встретив мою прабабушку Менай, прадедушка влюбился в нее и женился. Вместе они воспитали четверых дочерей: Розу (моя бабушка), Раю, Надежду и Таисию. В 1994 году бабушка Менай умерла, поэтому в настоящее время прадед живет один. У него сейчас 8 внуков и 11 правнуков.Прадедушка Михаил ведёт активный образ жизни: много ходит пешком, любит собирать разные травы и грибы, читает газеты, много общается с правнуками. Нам очень нравится слушать его рассказы. Как бы ни испытывала его жизнь, он не поддается трудностям, возможно, именно это качество помогает ему сейчас оставаться жизнерадостным и энергичным.Пользуясь случаем, хочу поздравить прадедушку с днём рождения и пожелать ему крепкого здоровья.