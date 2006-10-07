Театральный коллектив Большешадинского сельского Дома культуры «Аманат» принял участие в республиканском фестивале театралов

Алена Григорьева

В нем приняли участие представители из 12 районов республики, среди них были самодеятельные артисты из нашего района — любительский театральный коллектив «Аманат» Большешадинского сельского Дома культуры. Членам жюри мастера сцены показали спектакль по пьесе Р. Аллаяровой «Прости меня, мама». Выступление артистов до глубины души затронуло сердца зрителей, сюжет пьесы был раскрыт в полном объеме. Среди заслуженных и народных коллективов самодеятельные артисты Большешадинского СДК победили в номинации «За тематику». В завершение мероприятия состоялся гала-концерт, где были продекламированы лучшие эпизоды и сцены из спектаклей. Театральный коллектив «Аманат» показал отрывок, в котором описываются тяжелые моменты из жизни главных героев.По словам руководителя театрального коллектива, культ- организатора Большешадинского Дома культуры Рузили Аллаяровой, коллективу всего полгода и это было их первое выступление на большой сцене. По приезду домой артисты начали работать над новой пьесой.