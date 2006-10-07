Мастер на все руки

Венера Аглямова

Именно про таких людей и говорят, где родился, там и пригодился. Большую часть своей жизни Шамшияр Шамурзанович прожил в нашем районе.Кем только он не работал?! Был водителем, штукатуром-маляром, пилорамщиком, слесарем, электромонтером, столяром Мишкинского МТС, начальником военно-учетного стола исполкома Мишкинского сельского совета, заместителем главного врача по АХЧ Мишкинской ЦРБ. На заслуженный отдых Шамшияр Шамурзанович ушел с Мишкинской ППЧ, где был командиром отделения. Где бы он ни работал, везде был в почете, его уважали, обращались за советом.Поздравить ветерана с юбилеем, вручить поздравительное письмо Президента России В. Путина и памятные подарки пришли заместитель главы администрации МР Мишкинский район Л. Александрова, председатель совета ветеранов района Ю. Балахнина, специалист сельского поселения Мишкинский сельсовет М. Ибагишева.Родился герой моего очерка в деревне Староваськино, в многодетной семье четвертым ребенком. Как и все дети тех лет, наравне со взрослыми работал на поле — пахал, сеял, собирал колоски, заготавливал сено.После войны, когда надо было восстанавливать разрушенные города и села, молодого парня отправили в Феодосию, где он четыре года работал слесарем. Там же он освоил профессию штукатура-маляра, которая впоследствии пригодилась, когда он начал строить свой дом.— Он никогда не сидел сложа руки, — с гордостью за своего мужа говорит хозяйка домашнего очага Алина Николаевна. — Вся мебель в доме — двуспальная кровать, табуретки, гардины, тумбочка под телевизор — сделана его руками. Дом от начала до конца в 1960 году он тоже построил сам. Даже в прошлом году все работы по дому делал он, только в этом году здоровье подводит.Супруги Шамурзановы живут вместе уже 60 лет. Вырастили троих детей, которые подарили родителям троих внуков и правнучку. Старший сын Руслан живет в Красноярском крае, работает водителем скорой помощи, второй сын Арсений трудится водителем в Мишкинском ПУЖКХ, младшая дочка Аксиния — бухгалтер в районном отделе образования.За престарелыми родителями ухаживает Аксиния Шамшияровна, которая построила дом во дворе родителей. Частые гости в доме Шамурзановых и семья Арсения. Только старший сын Руслан приезжает в родительский дом лишь во время отпуска.— Дожить до столь почтенного возраста и быть в здравии — это большое счастье, — говорят супруги. — Спасибо нашему государству и всем руководителям страны, района, что не забывают нас. Мы желаем всем здоровья, счастья и мирного неба.