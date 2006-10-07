Войти

Авторизация


    • Забыли пароль?
    Сегодня

    Воспитанники Мишкинского турцентра посетили экскурсию по маршруту Москва — Архангельское — Новый Иерусалим — Москва

    slavin Сегодня, 12:22121Общество, Образование
    Воспитанники Мишкинского турцентра посетили экскурсию по маршруту Москва — Архангельское — Новый Иерусалим — Москва
    Воспитанники Центра детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» были приглашены на экскурсии по родной стране

    Национальная программа детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» реализовывается уже с 2013 года. В Республике Башкортостан организаторами поездок детей стали Республиканский центр туризма, краеведения и экскурсий города Уфы и туристическая фирма «Крекс». В Мишкинском районе — районный Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник», которому была дана возможность принять участие как одному из лучших турцентров среди муниципальных районов РБ.

    В октябре первая группа детей, которые вошли в сборную Республики Башкортостан, под руководством методиста ЦДЮТ «Путник» У. Небогатиковой посетили экскурсию «Путешествия сквозь века» по маршруту Москва — Архангельское — Новый Иерусалим — Москва. В состав группы вошли дети из деревни Сосновка и райцентра — Владимир Андреев, Элеся Аплатонова, Марк Масновиев, Данил Михайлов, Анна Небогатикова, Игнат Саляев, Розалия Хазиева, Регина Ямиданова, Кирилл Яникеев, Владлен Яныбин.

    В первый же день гид окунул детей в городскую жизнь Москвы, ее историю. Увидели Воробьевы горы, здание МГУ, посольский городок, Белый Дом, здание Госдумы, центральные улицы столицы, Храм Христа Спасителя.

    На ВДНХ — выставке достижений народного хозяйства посетили мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», а именно один из выставочных экспозиций — «Рюриковичи». Сам парк занимает около 22 000 квадратных метров площади павильона.

    Аудиогид рассказал о становлении российской государственности, семи веках Руси и истории правления династии Рюриковичей. История о правителях, об успехах и поражениях, о развитии городов, о торговле и об отношениях между странами — все это дополнило образ нашей могущественной страны.

    Во второй день посетили музей-усадьбу «Архангельское». Сюда приезжали многие важные люди, чтобы отдохнуть. Усадьба известна со времен Ивана Грозного. В течение трех столетий ее владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. В 1810 году усадьбу приобрел князь Николай Борисович Юсупов, известный коллекционер и любитель искусства. Достойным обрамлением дворцового комплекса стал парк. Именно поэтому усадьбу называют «подмосковным Версалем».

    Затем нас ждал музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». Это один из крупнейших региональных музеев, связанный судьбами с уникальным памятником подмосковной Палестины — Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея, несмотря на громадные потери, связанные с Великой Отечественной войной, составляет более 180 тысяч единиц хранения.

    Мы посетили главное здание. В нем нам рассказали об истории чая, устройстве «русской чайной машины» — самовара, о традициях русского гостеприимства.

    Также гид «Нового Иерусалима» поведал нам о русском искусстве конца ХVII — начала ХХ века.

    В свободное от экскурсии время дети покатались в метро, прогулялись по Арбатской улице, посетили Кремль в Измайлово — уникальный центр допетровской культуры и развлечений, созданный на базе известного Вернисажа в Измайлово.

    А вот изучению Кремлевской площади мы посвятили целый день.

    Появление Красной площади совпало с началом образования вокруг Москвы централизованного русского государства. Уникальный ансамбль Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия.

    Мы прогулялись по древнейшей улице Москвы — Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурно — градостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского зодчества: Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и остается деловым и административным центром России.

    Более подробно мы ознакомились с Успенским, Архангельским, Благовещенским соборами Московского Кремля, а также с Патриаршими палатами с церковью собора двенадцати апостолов Московского Кремля.

    Впечатления Анны Небогатиковой, участника программы: «Это был мой первый незабываемый полет на самолете! А экскурсия — это невероятное путешествие в прошлое!… Во время экскурсии расписные лица со стен собора как будто глядели на нас сквозь века. А нахождение у надгробий патриархов и митрополитов, князей и царей вызывало ощущение, что где-то слышатся голоса, песни, переговоры… Здесь тоже протекала жизнь, была любовь, радость победы и горечь поражений. Их история — это отражение достояния. Это достояние мы должны сохранять, беречь и ценить, знать и брать пример от предыдущих поколений».

    А в ноябре дети из Мишкино, Староарзаматово, Малонакаряково, Новоакбулатово, Камеево — Екатерина Ипулаева, Айдина Исмагилова, Ксения Королева, Дмитрий и Руслан Кубагишевы, Алена Маникаева, Татьяна Николаева, Римма Саликова, Илина Феденева, Рада Шадиева под руководством методиста ЦДЮТ «Путник» Е. Биктышевой побывали на экскурсии под названием «Золотое кольцо» по маршруту Суздаль — Владимир — Боголюбово — Москва.

    Это особенный маршрут, позволяющий прикоснуться к русской истории, запечатленной в старинных церквях и монастырях.

    «Золотое Кольцо» — наглядная энциклопедия древнерусской архитектуры. Это несколько городов на северо-востоке от Москвы, которые хранят исторические и архитектурные памятники Древней Руси. Все они, соединяясь дорогами, выстраивают символический круг, в котором каждый город блистает своей богатой историей и достопримечательностями, а вместе составляют сокровищницу русской культуры.

    Суздаль встретил нас изобилием памятников истории: Кремль, Собор Рождества Богородицы, Крестовая Палата, Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри. Смогли полюбоваться панорамой города, увидели старинные постройки деревянного зодчества, послушали колокольные звоны. Мы узнали, что в Суздале ежегодно отмечают День огурца, увидели местечко Щупачиха (въезд в город, таможня) и поняли, что значит уйти «не солоно хлебавши». В Суздальский кремль мы попали уже затемно, но он также впечатлил нас красивыми синими куполами и земляными валами.

    Следующий день был посвящен селу Боголюбово и городу Владимир. Мы познакомились с шедеврами древнерусского зодчества: церковь Покрова на Нерли, Успенский собор во Владимире с фресками кисти Андрея Рублева. В городе Владимире наша группа посетила знаменитые историко-архитектурные памятники: Успенский собор XII века, Золотые ворота XII века, занесенные в список мирового наследия ЮНЕСКО. Для учащихся была проведена обзорная экскурсия по действующему Боголюбовскому монастырю, на территории которого в XII веке находилась резиденция Андрея Боголюбского, и до сих пор сохранен фрагмент росписи дворца князя, организовано посещение церкви Покрова-на-Нерли XII века.

    В последний день нас ждала столица нашей Родины!

    Всем нам запомнилась удивительная обзорная экскурсия по Москве — Красная площадь, Воробьевы горы, здание МГУ, Белый Дом, здание Госдумы, центральные улицы столицы, храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити». Очень интересно было слушать историю сталинских высоток, храма Христа Спасителя, зданий московского Кремля, недавно открывшегося парка «Зарядье». Особые воспоминания для детей оставил интерактивный парк «Россия — Моя История» на ВДНХ и экскурсия по выставке «Романовы».

    Мы не были одиноки в своем путешествии и познакомились с такими же группами школьников из городов и районов республики. Благодаря национальной программе детского туризма «Моя Россия» детям удалось не только расширить свой кругозор и получить новые знания, но и побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не доехали бы никогда. Ощутить мощь истории своей страны, осознать красоту и просторы, понять, что такое гордость за свою Родину и оценить подвиг дедов и прадедов.

    Выражаем благодарность Правительству Российской Федерации, Министерству культуры Российской Федерации, Республиканскому центру детского туризма города Уфы, турфирмам «Крекс» и «Анкор» и родителям за состоявшиеся поездки и сбывшиеся мечты детей!
    У. Небогатикова, Е. Биктышева.
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    •   
    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    • Завершил свою работу учебно-тренировочный палаточный туристский лагерь, п ...
      В течение всего периода работы лагеря воспитанники Дома туризма и экскурсии «Путник» села Мишкино и центра туризма «Вояж» города Бирска под руководством опытного тренера С. П. Полюдова, который подготовил многих призеров и победителей республиканских и Всероссийских соревнований по спортивному туризму, сплоченно и дружно готовились к республиканским соревнованиям.
    • В Мишкино прошел районный слет-конкурс
      18 мая на Сабантуйской площади Центр туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» провел районный слет-конкурс.
    • Мишкинцы в тройке призеров
      Туристы Центра детско-юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник» добились очередного успеха.
    • На Сабантуйской площади прошел районный слет-конкурс юных экологов и лесово ...
      Организатором данного мероприятия выступил Центр туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник». В нем приняли участие десять школ из деревень Баймурзино, Большесухоязово, Бирюбаш, Малонакаряково, Чебыково, сел Ленинское, Янагушево, Камеево, Мишкино (лицей № 1 и СОШ № 2).
    • По следам легендарного Салавата Юлаева
      Передвижной профильный туристско-краеведческий лагерь «Дружба», организуемый ежегодно Центром детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник», в текущем году начал свою работу 4 июля.
    Коментарии к новости:
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    Система Orphus