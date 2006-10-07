Воспитанники Мишкинского турцентра посетили экскурсию по маршруту Москва — Архангельское — Новый Иерусалим — Москва

У. Небогатикова, Е. Биктышева.

Национальная программа детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» реализовывается уже с 2013 года. В Республике Башкортостан организаторами поездок детей стали Республиканский центр туризма, краеведения и экскурсий города Уфы и туристическая фирма «Крекс». В Мишкинском районе — районный Центр детского и юношеского туризма, экскурсий и патриотического воспитания «Путник», которому была дана возможность принять участие как одному из лучших турцентров среди муниципальных районов РБ.В октябре первая группа детей, которые вошли в сборную Республики Башкортостан, под руководством методиста ЦДЮТ «Путник» У. Небогатиковой посетили экскурсию «Путешествия сквозь века» по маршруту Москва — Архангельское — Новый Иерусалим — Москва. В состав группы вошли дети из деревни Сосновка и райцентра — Владимир Андреев, Элеся Аплатонова, Марк Масновиев, Данил Михайлов, Анна Небогатикова, Игнат Саляев, Розалия Хазиева, Регина Ямиданова, Кирилл Яникеев, Владлен Яныбин.В первый же день гид окунул детей в городскую жизнь Москвы, ее историю. Увидели Воробьевы горы, здание МГУ, посольский городок, Белый Дом, здание Госдумы, центральные улицы столицы, Храм Христа Спасителя.На ВДНХ — выставке достижений народного хозяйства посетили мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», а именно один из выставочных экспозиций — «Рюриковичи». Сам парк занимает около 22 000 квадратных метров площади павильона.Аудиогид рассказал о становлении российской государственности, семи веках Руси и истории правления династии Рюриковичей. История о правителях, об успехах и поражениях, о развитии городов, о торговле и об отношениях между странами — все это дополнило образ нашей могущественной страны.Во второй день посетили музей-усадьбу «Архангельское». Сюда приезжали многие важные люди, чтобы отдохнуть. Усадьба известна со времен Ивана Грозного. В течение трех столетий ее владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. В 1810 году усадьбу приобрел князь Николай Борисович Юсупов, известный коллекционер и любитель искусства. Достойным обрамлением дворцового комплекса стал парк. Именно поэтому усадьбу называют «подмосковным Версалем».Затем нас ждал музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим». Это один из крупнейших региональных музеев, связанный судьбами с уникальным памятником подмосковной Палестины — Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея, несмотря на громадные потери, связанные с Великой Отечественной войной, составляет более 180 тысяч единиц хранения.Мы посетили главное здание. В нем нам рассказали об истории чая, устройстве «русской чайной машины» — самовара, о традициях русского гостеприимства.Также гид «Нового Иерусалима» поведал нам о русском искусстве конца ХVII — начала ХХ века.В свободное от экскурсии время дети покатались в метро, прогулялись по Арбатской улице, посетили Кремль в Измайлово — уникальный центр допетровской культуры и развлечений, созданный на базе известного Вернисажа в Измайлово.А вот изучению Кремлевской площади мы посвятили целый день.Появление Красной площади совпало с началом образования вокруг Москвы централизованного русского государства. Уникальный ансамбль Красной площади находится под охраной ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия.Мы прогулялись по древнейшей улице Москвы — Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурно — градостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского зодчества: Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и остается деловым и административным центром России.Более подробно мы ознакомились с Успенским, Архангельским, Благовещенским соборами Московского Кремля, а также с Патриаршими палатами с церковью собора двенадцати апостолов Московского Кремля.Впечатления Анны Небогатиковой, участника программы: «Это был мой первый незабываемый полет на самолете! А экскурсия — это невероятное путешествие в прошлое!… Во время экскурсии расписные лица со стен собора как будто глядели на нас сквозь века. А нахождение у надгробий патриархов и митрополитов, князей и царей вызывало ощущение, что где-то слышатся голоса, песни, переговоры… Здесь тоже протекала жизнь, была любовь, радость победы и горечь поражений. Их история — это отражение достояния. Это достояние мы должны сохранять, беречь и ценить, знать и брать пример от предыдущих поколений».А в ноябре дети из Мишкино, Староарзаматово, Малонакаряково, Новоакбулатово, Камеево — Екатерина Ипулаева, Айдина Исмагилова, Ксения Королева, Дмитрий и Руслан Кубагишевы, Алена Маникаева, Татьяна Николаева, Римма Саликова, Илина Феденева, Рада Шадиева под руководством методиста ЦДЮТ «Путник» Е. Биктышевой побывали на экскурсии под названием «Золотое кольцо» по маршруту Суздаль — Владимир — Боголюбово — Москва.Это особенный маршрут, позволяющий прикоснуться к русской истории, запечатленной в старинных церквях и монастырях.«Золотое Кольцо» — наглядная энциклопедия древнерусской архитектуры. Это несколько городов на северо-востоке от Москвы, которые хранят исторические и архитектурные памятники Древней Руси. Все они, соединяясь дорогами, выстраивают символический круг, в котором каждый город блистает своей богатой историей и достопримечательностями, а вместе составляют сокровищницу русской культуры.Суздаль встретил нас изобилием памятников истории: Кремль, Собор Рождества Богородицы, Крестовая Палата, Спасо-Евфимиевский и Покровский монастыри. Смогли полюбоваться панорамой города, увидели старинные постройки деревянного зодчества, послушали колокольные звоны. Мы узнали, что в Суздале ежегодно отмечают День огурца, увидели местечко Щупачиха (въезд в город, таможня) и поняли, что значит уйти «не солоно хлебавши». В Суздальский кремль мы попали уже затемно, но он также впечатлил нас красивыми синими куполами и земляными валами.Следующий день был посвящен селу Боголюбово и городу Владимир. Мы познакомились с шедеврами древнерусского зодчества: церковь Покрова на Нерли, Успенский собор во Владимире с фресками кисти Андрея Рублева. В городе Владимире наша группа посетила знаменитые историко-архитектурные памятники: Успенский собор XII века, Золотые ворота XII века, занесенные в список мирового наследия ЮНЕСКО. Для учащихся была проведена обзорная экскурсия по действующему Боголюбовскому монастырю, на территории которого в XII веке находилась резиденция Андрея Боголюбского, и до сих пор сохранен фрагмент росписи дворца князя, организовано посещение церкви Покрова-на-Нерли XII века.В последний день нас ждала столица нашей Родины!Всем нам запомнилась удивительная обзорная экскурсия по Москве — Красная площадь, Воробьевы горы, здание МГУ, Белый Дом, здание Госдумы, центральные улицы столицы, храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити». Очень интересно было слушать историю сталинских высоток, храма Христа Спасителя, зданий московского Кремля, недавно открывшегося парка «Зарядье». Особые воспоминания для детей оставил интерактивный парк «Россия — Моя История» на ВДНХ и экскурсия по выставке «Романовы».Мы не были одиноки в своем путешествии и познакомились с такими же группами школьников из городов и районов республики. Благодаря национальной программе детского туризма «Моя Россия» детям удалось не только расширить свой кругозор и получить новые знания, но и побывать в тех уголках страны, куда они, возможно, не доехали бы никогда. Ощутить мощь истории своей страны, осознать красоту и просторы, понять, что такое гордость за свою Родину и оценить подвиг дедов и прадедов.Выражаем благодарность Правительству Российской Федерации, Министерству культуры Российской Федерации, Республиканскому центру детского туризма города Уфы, турфирмам «Крекс» и «Анкор» и родителям за состоявшиеся поездки и сбывшиеся мечты детей!