В Мишкинском районе школьники вступили в ряды юнармейцев

Созданное 29 октября 2015 года Всероссийское военно-патриотическое общественное движение молодежи активно действует во всех регионах страны, в том числе и в нашем районе
Несколько дней тому назад 65 школьников из средних школ села Камеево, деревень Ирсаево, Большесухоязово, лицея № 1 и средней школы № 2 села Мишкино, марийской гимназии села Чураево впервые вступили в ряды Юнармии.
В нее могут вступить школьники, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Каждый юнармеец должен свято верить в свое Отечество, знать свою историю, гордиться подвигами отцов и дедов и понимать, к чему можно и нужно стремиться.
Торжественная церемония прошла в зале ДЮСШ. Площадкой для развития общественного движения в районе стал Центр патриотического воспитания «Путник». Поздравить школьников пришли заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, начальник местного штаба «Юнармии» С. Александров, председатель районного совета ветеранов, труда, Вооруженных и правоохранительных органов Ю. Балахнина, ветераны афганской войны, ученики и учителя школ. В ходе мероприятия юнармейцы произнесли торжественную клятву на верность Отечеству. Они дали обещание следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. В завершение школьники хором исполнили гимн «Юнармии», Марсель Салимов исполнил для юнармейцев песню «Русский парень».
Юнармейское движение призвано объединить все направления патриотического воспитания и сформировать достойных граждан нашей страны. Надеемся, что для наших ребят такое торжественное мероприятие станет памятным событием.
Несколько дней тому назад 65 школьников из средних школ села Камеево, деревень Ирсаево, Большесухоязово, лицея № 1 и средней школы № 2 села Мишкино, марийской гимназии села Чураево впервые вступили в ряды Юнармии.
В нее могут вступить школьники, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Каждый юнармеец должен свято верить в свое Отечество, знать свою историю, гордиться подвигами отцов и дедов и понимать, к чему можно и нужно стремиться.
Торжественная церемония прошла в зале ДЮСШ. Площадкой для развития общественного движения в районе стал Центр патриотического воспитания «Путник». Поздравить школьников пришли заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, начальник местного штаба «Юнармии» С. Александров, председатель районного совета ветеранов, труда, Вооруженных и правоохранительных органов Ю. Балахнина, ветераны афганской войны, ученики и учителя школ. В ходе мероприятия юнармейцы произнесли торжественную клятву на верность Отечеству. Они дали обещание следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. В завершение школьники хором исполнили гимн «Юнармии», Марсель Салимов исполнил для юнармейцев песню «Русский парень».
Юнармейское движение призвано объединить все направления патриотического воспитания и сформировать достойных граждан нашей страны. Надеемся, что для наших ребят такое торжественное мероприятие станет памятным событием.
Алена Григорьева
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