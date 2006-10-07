В Мишкинском районе школьники вступили в ряды юнармейцев

Алена Григорьева

Несколько дней тому назад 65 школьников из средних школ села Камеево, деревень Ирсаево, Большесухоязово, лицея № 1 и средней школы № 2 села Мишкино, марийской гимназии села Чураево впервые вступили в ряды Юнармии.В нее могут вступить школьники, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Каждый юнармеец должен свято верить в свое Отечество, знать свою историю, гордиться подвигами отцов и дедов и понимать, к чему можно и нужно стремиться.Торжественная церемония прошла в зале ДЮСШ. Площадкой для развития общественного движения в районе стал Центр патриотического воспитания «Путник». Поздравить школьников пришли заместитель главы администрации по кадрам и социальным вопросам Л. Александрова, военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов С. Васильев, начальник местного штаба «Юнармии» С. Александров, председатель районного совета ветеранов, труда, Вооруженных и правоохранительных органов Ю. Балахнина, ветераны афганской войны, ученики и учителя школ. В ходе мероприятия юнармейцы произнесли торжественную клятву на верность Отечеству. Они дали обещание следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. В завершение школьники хором исполнили гимн «Юнармии», Марсель Салимов исполнил для юнармейцев песню «Русский парень».Юнармейское движение призвано объединить все направления патриотического воспитания и сформировать достойных граждан нашей страны. Надеемся, что для наших ребят такое торжественное мероприятие станет памятным событием.