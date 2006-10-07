В Мишкинском районе ансамбль танца «Эрвел» отмечает свой полувековой юбилей

Марий Конар

Как наша страна — Великая Россия — живёт в своих песнях, как наша «Башкирия с берёзовый листок…» славится своей легендарной мелодией курая, так и наша малая родина — село Мишкино — воспевает родные просторы в узорах марийских танцев народного ансамбля танца «Эрвел». Без преувеличения можно сказать, что «Эрвел» — истинный символ Мишкинского района, ансамбль этот любим жителями района, многими почитателями искусства в республике, нашей стране и даже за рубежом.В этом году ансамбль отмечает свой полувековой юбилей! 50 лет — дата серьезная, значимая, длиною в жизнь, это — история! Только представьте, более 1000 человек, так или иначе, связаны с ансамблем танца «Эрвел». Это люди, вписавшие себя в историю, они часть «эрвеловской» семьи. И пусть не все связывают свою жизнь с хореографией, но в них на всю жизнь остаётся особая стать, красота движений, танцевальный азарт и выучка, задорный взгляд, который выдаёт в них истинного «эрвеловца».Кто бы мог подумать, что небольшой коллектив, образованный в деревне Сорокино Ниной Николаевной Николаевой из числа рабочей молодёжи будет жить такой славной жизнью. Прошло 50 лет, а творческий запал не иссяк! «Эрвел» живёт и процветает. Сменилось множество руководителей и балетмейстеров, сотни танцоров прошли через школу «Эрвела», но одно остаётся неизменным — это любовь к искусству и народному танцу.Важнейшая веха в истории «Эрвела» начинается с приходом в ансамбль Яныбая Янгубаевича Янгубаева. Дядя Яша (как с любовью и теплотой называют его не только эрвеловцы, но и вся республика) вывел мастерство коллектива на новый уровень. Именно при нём «Эрвел» распустился и ожил, словно цветок под лучами утреннего солнца.Яныбай Янгубаевич воспитал сотни прекрасных танцоров, мастерство которых и не отличить от выучки профессионалов. Они своим талантом и задором покорили многие уголки России. Им рукоплескала Эстония, Италия, где гастрольный тур продлился на целый месяц! Мастерство «Эрвела» оценил и Президент РФ Владимир Путин во время посещения марийского дворика в Уфе в 2007 году.Яныбай Янгубаевич работал с коллективом более 30 лет. Сейчас дядя Яша на заслуженном отдыхе, но об ансамбле, родном Дворце культуры не забывает — приходит на репетиции и концерты и просто заходит поздороваться. Его ослепительная улыбка заряжает окружающих, его задор передаётся всем вокруг. Дядя Яша всегда останется для «Эрвела» родным и добрым отцом, которому рады и которого очень ждут эрвеловцы любого поколения.Стоит сказать, что от Яныбая Янгубаевича пошло целое танцевальное поколение: обе его дочери Юлия и Алёна, а также зять Алексей танцевали в родном ансамбле. Сегодня продолжают эрвеловские традиции его внучки — Анастасия и Екатерина. Растёт и будущая смена, которая, несомненно, украсит следующее поколение «Эрвела» — это его внуки Михаил и Надежда. Они уже танцуют в детских ансамблях.Бывают времена, когда любому человеку, коллективу необходим отдых, передышка, когда творческий запал немного утихает, чтобы через некоторое время вновь вспыхнуть на небосводе культуры. Таким моментом для «Эрвела» стало время после ухода Яныбая Янгубаевича. Менялись руководители и танцоры, были выступления и конкурсы. Но, казалось, чего-то «Эрвелу» не хватало. Ему не хватало человека, который с самого детства был неразлучен с ансамблем.Ирина Елисеевна Имаева знакома с коллективом с самого детства. В «Эрвеле» танцевали её мать и отец, а затем и она сама. Вот такой целеустремлённый, дисциплинированный человек с большой любовью к хореографическому искусству и пониманием прекрасного нужен был, чтобы ансамбль вновь ожил, чтобы о нём заговорили, чтобы искусство и красота передавались людям.Ирина Елисеевна с теплотой вспоминает, как в детстве танцевала под игру отца на баяне и протяжные песни матери на марийских свадьбах, ходила на репетиции ансамбля. И не могло быть иначе: навсегда связала свою жизнь с танцами. По ее словам, любовь к танцам привил ей именно отец, и такая строгая и требовательная она тоже в него.Ирина Елисеевна работала с другими коллективами, занимала административные должности, вела общественную работу, но душа потянула вернуться в «Эрвел», с которым её многое связывало. Теперь её жизнь неразрывна с родным ансамблем. Она добилась в коллективе по-настоящему близких, почти семейных отношений, всегда в курсе, что происходит с её «эрвелятами», всегда готова выслушать и прийти на помощь. Важнейший принцип в её работе с ребятами заключается в словах: «Я должна быть уверена в вас, знать, что вы поступаете по совести, чтобы заступиться за вас».Ирина Елисеевна делится, что девушки и парни называют её просто и по-дружески — «Елисеевна». Именно такой дружественной и по-доброму ироничной атмосферы в коллективе она и добивается.Нынешний состав «Эрвела» — уникальный и очень разнообразный, невероятно талантливый и красивый. То, что любовь к народному танцу — это семейное, доказывают Юрий Имаев, Всеволод, Данил и Евгений Ишмурзины, брат и сестра Геннадий и Диана Аспаевы, а также внучки Я. Я. Янгубаева — Анастасия и Екатерина Биктубаевы. Активные участники ансамбля — студенты Мишкинского агропромышленного колледжа – Диана Байдуганова, Ильяс Гайсин, Андрей Дударов, Велена Иванова, Стелла Кугубаева, Михаил Павлов, Марсель Петров, Вадим Салишев. Несмотря на занятость, активное участие принимают и ученицы выпускных классов школ райцентра Алсу Шаймуратова, Юлия Шаркаева, Кристина Ямалдинова.«Эрвел» оттачивает мастерство в уже известных широкой публике и любимых танцах «Тывырдык», «Лайык-луйык», «Эрвел модыш», «Вечером у околицы», «Суан», «Ах, Мишкан», «Иняк» и многих других. Год назад вспомнили уже забытые танцы — «Ритмы земли марийской» и «Ритмы предков». В них кроется красота и мощь марийского характера, любовь к родной земле, выраженная в плавности движений и красивых узорах, рисуемых ногами и руками, в притопах и прихлопах.А как по-современному красивы новые постановки, подготовленные специально к юбилею ансамбля — «Рвезылык», «Мишкан койыш» и «Тройки». Когда смотришь — мурашки по коже: в этих народных танцах настоящее волшебство, доброта и мудрость времён, настоящие эмоции и жизненная сила.А костюмы! Это же настоящие народные мантры — цвета, каждый из которых по марийским традициям несёт определённый смысл, фактуры, в которых выражается характер, узелки платка или пояса, несущие мудрость предков, звон монет на нагруднике или головном уборе — настоящее волшебство.Несмотря на то, что направление ансамбля — марийские народные танцы, в репертуаре «Эрвела» имеются башкирские и татарские танцы. И, думаю, на этом возможности ансамбля не исчерпываются — возможно, 50-летний юбилей станет толчком для чего-то нового — красивого и необычного репертуара, новых замечательных постановок, торжества танца в нашем мире. Ведь при такой дисциплине (ежедневные репетиции по 2–2,5 часа) и при такой любви к искусству это вполне достижимо.При народном ансамбле танца «Эрвел» работает народный ансамбль народных инструментов, созданный в 1997 году. Исполняемые под живой звук танцы смотрятся ещё краше. В составе ансамбля — домристы, баянисты, басист, барабанщик, трубач-свирелист, которые под руководством сначала Г. Иксанова, а сейчас С. Шахмадеевой, помогают раскрыть танцорам замысел танцевальных постановок. Кроме музыкальных сопровождений к танцам «Эрвел», в репертуаре оркестра имеются концертные произведения.В составе ансамбля — титулованные музыканты и просто любители. Например, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Нагим Бабичев (в этом году отмечает 40 лет творческой деятельности), талантливый баянист Геннадий Иксанов (удостоен значка «За достижения в культуре Российской Федерации). В составе коллектива работает настоящий самородок — ветеринар по призванию и музыкант в душе Анатолий Изибаев. Он играет на свирели и трубе. Ни один крупный концерт не обходится без спутника ансамбля танца «Эрвел» — его подготовительной группы, которая насчитывает в своих рядах свыше 80 человек. Смотришь на них и понимаешь, что в стенах Дворца растёт достойная смена.Сменяются поколения, меняются лица; бежит под колёсами земля — меняются города и ландшафты, сцены, на которые ступают туфли эрвеловцев, но одно остаётся неизменным — любовь к танцу, любовь к магии искусства и служение людям, любящим и ждущим «Эрвел» на каждом концерте.Мы приглашаем всех насладиться творчеством прославленного и любимого ансамбля «Эрвел», который отметит свой большой праздник 8 декабря в 16.00 на родной сцене. Все те, кто относится к семье «Эрвела», кто вписал свои имена в его славную историю и все почитатели таланта, красоты и искусства — этот концерт для вас и о вас — о людях, живущих на прекрасной земле и чувствующих ритмы земли марийской.