В Мишкинском районе облагородили родники по программе «Родники России»

Вениамин Кондогин

Вот и в последнее время государство возвело в особый ранг источники воды, дав статус государственной программы.Не секрет, что наш Мишкинский район — край многочисленных озер и рек. Изобилует он и родниками. Взяв на вооружение государственную Программу «Родники России», принялись за благое дело работники Мишкинского жилкомхоза. Заручившись финансовой поддержкой Министерства экологии и природных ресурсов, присовокупив на благое дело людские ресурсы и технику, коммунальщики споро взялись за новое дело — благоустройство родника возле деревни Новосафарово. Это место издавна пользовалось доброй славой. Со всей округи люди брали для своих нужд местную воду. И всегда отмечали ее хорошее качество — мягкость и непередаваемый вкус!Благие намерения коммунальных служб не разошлись с делом. Бригада энтузиастов, руководимая мастером Р. Галиаскаровым, хорошо поработала на благоустройстве источника. Учитывая рельеф местности, был построен гидрозатвор. Кольцевая огрунтовка родника позволила поднять уровень воды.Успешно выполнены работы по благоустройству территории — возведены навес, ограждение, площадка обихожена тротуарной плиткой. Освоено свыше 100 тысяч рублей. В перспективе — обустройство подъездных путей.Весомый вклад в благоустройство другого родника, расположенного в районе Сахаровской горы, внесли те же коммунальные службы райцентра. Ранее обихоженный силами инициативной группы Кайраковской школы, под руководством Р. Ибаева родник был посещаем проезжающими автолюбителями. Совместными усилиями место приобрело более цивилизованный вид. Обихожена вся прилегающая территория — навес, место для сбора мусора, беседка со столом. Теперь источник окольцован бетонным ограждением. Смонтирована лестница, произведена окраска конструкций. Так, совместными усилиями школы и жилкомхоза родник стал визитной карточкой района.