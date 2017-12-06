В Мишкинском районе объявлен районный конкурс «В мире и согласии»

Алена Григорьева

Конкурс представляет собой смотр творческих проектов. От участников принимаются видеоролики, презентации, снятые (созданные) любыми доступными средствами, листовки, мотиваторы, демотиваторы, соответствующие заявленным направлениям конкурса.При создании творческих работ участникам рекомендуется придерживаться следующих профилактических направлений: «Антитеррор: голос юных, выбор молодых» (экстремизм и терроризм в молодежной среде: причины и последствия); «Мы дружбою нашей сильны!» (толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях, как средство профилактики экстремизма, демонстрация гармоничных норм межличностных отношений между сверстниками, разными социальными группами); «Безопасные сети»; «Бдительность и безопасность»; «Горжусь своей республикой, горжусь своей страной».Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется на электронную почту: kdmmish@mail.ru