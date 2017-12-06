Мишкинский агропромышленный колледж отметил 25-летний юбилей

Алена Григорьева

За 25 лет колледж превратился в одно из ведущих образовательных учреждений Республики Башкортостан, среди колледжей и училищ сельскохозяйственного профиля, выпустив более пяти тысяч специалистов агропромышленного колледжа.5 октября 1992 года приказом Министра народного образования Башкирской автономной социалистической республики № 545 на базе отделения совхоза «Мишкинский» было организовано «Профессионально-техническое училище № 150». Уже в сентябре 2011 года училище было переименовано в лицей, а 5 июня 2014 года он сменил статус и был переименован в колледж. Изначально было сформировано три группы: механизаторы, строители и штукатуры-маляры. Уроки проводились в приспособленных помещениях, под шум ремонтных работ. Со временем классы стали приобретать должный вид, появились доски, парты. Из года в год количество учащихся росло, набирались новые группы, и назрела необходимость расширения здания, увеличения учебных помещений. Тогда было принято решение о строительстве пристроя на 120 мест. В эксплуатацию его ввели в 1996 году. Позднее получили в свое ведение гараж АТП, оборудовали слесарные мастерские, классы по техническому обслуживанию автомобилей и сельхозмашин.Сегодня колледж — современное учебное заведение, отвечающее всем требованиям по подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля для агропромышленного комплекса района и республики. Это эффективная учебная программа, активный и творческий педагогический коллектив, оснащенные кабинеты, целеустремленные и перспективные студенты. Здесь созданы условия для студентов с ограниченными возможностями. Сегодня в колледже проходят обучение более 360 обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования — программам подготовки квалифицированных рабочих специалистов по 7 профессиям. Учебный план агропромышленного колледжа дополняют программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования «Механизация сельского хозяйства» и «Экономика и бухгалтерский учет». Здесь обучаются 48 студентов из соседних Бураевского, Бирского, Балтачевского, Благовещенского, Караидельского, Краснокамского, Уфимского, Нуримановского районов.Колледж обладает неплохой материальной базой: есть кабинеты по спецдисциплинам, общеобразовательным предметам, мастерские, автодром, трактородром, общежитие, столовая, актовый зал, учебное хозяйство с сельхозугодиями более 800 га, пасека и др.Образовательное учреждение пользуется авторитетом не только в нашем районе, но и по всей республике. Это обусловлено тем, что педагогический коллектив колледжа старается обеспечивать необходимый уровень учебной подготовки наших студентов запросам общества, полноценному, всестороннему, качественному образованию. Все эти годы директором лицея является почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник образования Республики Башкортостан, отличник образования Республики Башкортостан Валерий Тимиргалиевич Байбулатов. Он вносит неоценимый вклад в развитие и процветание учебного заведения.— Сегодня, в день юбилея колледжа, хочу выразить самые теплые слова в адрес наших ветеранов: Константина Павлова, Михаила Яндуганова (покойному), Зуфара Загитова, Емельяна Кугубаева, Владимира Русинова, Гайниямал Карамовой и многих других. Спасибо за Ваш бескорыстный и добросовестный труд, — начал свое выступление директор колледжа.— Особо хочется сказать о наших студентах, которые с гордостью представляют колледж, ежегодно становятся победителями олимпиад профессионального мастерства, активно участвуют в семинарах, конференциях разного уровня. Это — призер олимпиады по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» Тимур Изибаев, по профессии «Мастер общестроительных работ» Александр Имаев, победители олимпиад по математике — Алексей Байбатыров, русскому языку — Галия Нуртдинова и другие.За годы своего существования из стен образовательного учреждения были выпущены более 5 тысяч молодых специалистов, которые трудоустраиваются в сельскохозяйственных и других предприятиях района, Республики Башкортостан и за пределами региона.Это результат работы дружного, сплоченного, целеустремленного, творческого педагогического коллектива колледжа. Средний возраст преподавателей и мастеров производственного обучения — 37 лет. Все преподаватели и мастера производственного обучения имеют первую и высшую квалификационные категории.Шестеро из них награждены почетными грамотами Министерства образования Республики Башкортостан, семеро — почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РБ, есть награжденные нагрудными знаками «Отличник образования РБ» и «Отличник образования РФ». Для привлечения лучших, талантливых педагогических кадров для работы в колледже строятся 3 квартиры для работников. Педагогический коллектив делает все возможное для повышения престижа труда специалистов сельского хозяйства, имеет большие планы на будущее.О том, какое большое значение имеет колледж для села, говорил в своем выступлении глава администрации МР Мишкинский район Р. Мусин. Он отметил, что сегодня на рынке труда востребованы рабочие специальности, и колледж — хорошая возможность для сельских ребят получить нужную профессию, не уезжая далеко от дома. Отрадно, что за знаниями в Мишкино приезжают парни и девушки и из соседних районов. Глава муниципалитета пожелал коллективу творческого долголетия, успехов. За многолетний труд в организации совершенствования образовательного процесса и в связи с 25-летием со дня основания Мишкинского агропромышленного колледжа Т. Ткачевой, Т. Баюршиной, А. Ершовой, Г. Искакову, А. Шамаевой он вручил благодарственные письма и почетные грамоты Совета и администрации МР Мишкинский район.Приехала на праздник депутат Государственной Думы РФ Р. Баталова. Поздравив собравшихся в зале, Рима Акбердиновна высоко оценила вклад мишкинской молодежи в развитие спортивного движения в республике, призвала юношей и девушек дружить со спортом и вручила подарок — комплект лыж, инвентарь для фитнеса и аэробики.Много теплых слов в адрес руководства агропромышленного колледжа сказала начальник отдела профессионального образования Министерства образования РБ Галина Давыдова.— В течение 25 лет учебное заведение идет по пути становления, — отметила в своем выступлении Галина Михайловна, — добивается высоких результатов в учебной и производственной деятельности.Несомненно, есть чем похвастаться. В апреле 2013 года Правительством РБ был объявлен конкурс на получение государственной поддержки для подготовки рабочих кадров и специалистов высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы по приоритетным отраслям экономики. Тогда профессиональный лицей № 150 одним из первых подал заявку на участие в конкурсе. В течение апреля рабочая группа из 5 человек, в составе которой были молодые преподаватели и мастера производственного обучения, занималась разработкой инновационной образовательной программы на тему «Подготовка квалифицированных рабочих кадров, обеспечивающих реализацию технологий качественного производства сельскохозяйственной продукции в меняющихся агроклиматических условиях». По итогам конкурсного отбора, из 22 участников — профессиональных лицеев, училищ, а также техникумов и колледжей, профессиональный лицей № 150, набрав наивысший балл, вошел в число победителей и выиграл грант Правительства РБ.Благодарность за подготовку высококвалифицированных кадров, нужных для села, выразили заместитель министра сельского хозяйства Л. Давлетбаева, председатель общественного совета при инспекции Гостехнадзора РБ В. Бакиров, заместитель начальника инспекции Гостехнадзора РБ И. Фатихов и другие.О том, как нелегко научить азам будущей профессии, только что переступившего порог учебного заведения юношу или девушку, знают только преподаватели. За 25 лет совместной работы коллектив агропромышленного колледжа села Мишкино подружился со своими коллегами: а сколько семинаров, конференций, олимпиад было проведено вместе! Многого стоит обмен опытом и на производстве. В этот день поддержать коллег и поздравить со славной датой приехали директора Башкирского агропромышленного колледжа И. Аминев, Северо-Западного сельскохозяйственного колледжа Р. Хаматов, профессионального лицея № 101 Р. Каюмов, Туймазинского агропромышленного колледжа Н. Газизов, представители сельского хозяйства, главы сельских поселений района и другие.Целая делегация приехала на торжества из Республики Марий Эл. Дружному коллективу, директору, студентам колледжа доброго здоровья, счастья, процветания, творческих успехов в труде, осуществления задуманного пожелали председатель Всемарийского Совета Мер канаш Э. Александров, кандидат педагогических наук, преподаватель МарГУ А. Ишалин и другие.В адрес именинника были зачитаны поздравительные телеграммы от Председателя Башкирской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Ф. Шайхисламова, сельскохозяйственного комплекса «Ярославский» Дуванского района В. Храмцева и других.Торжественное мероприятие украсили танцевальные и сольные номера, подготовленные силами работников районного Дворца культуры, студентами, народным ансамблем танца «Эрвел»…