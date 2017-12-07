Транспорт в Башкирии будут переводить на газомоторное топливо

Автобусы и коммунальный транспорт Башкирии будут переводить на природный газ – об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов на XI Международном форуме «Транспорт России».
Руководитель региона рассказал, что у нас есть «запас» газомоторного топлива объёмом 4 млрд кубометров: в советское время Башкирия использовала 20 млрд кубометров газа, сейчас же достаточно 16 млрд кубометров. За последние три года республика приобрела около 300 единиц газобаллонной техники, большинство из них – пассажирский транспорт, на это было выделено почти 800 млн рублей субсидий. До 2020 года из республиканского планируется направить около 2,5 млрд рублей на приобретение газобаллонных транспортных средств.
Рустэм Хамитов отметил, что в Башкирии действует 20%-я льгота на транспортный налог для тех, кто пользуется ТС на природном газе. В будущем планируется снизить ставку до 50%.