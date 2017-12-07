Транспорт в Башкирии будут переводить на газомоторное топливо

Руководитель региона рассказал, что у нас есть «запас» газомоторного топлива объёмом 4 млрд кубометров: в советское время Башкирия использовала 20 млрд кубометров газа, сейчас же достаточно 16 млрд кубометров. За последние три года республика приобрела около 300 единиц газобаллонной техники, большинство из них – пассажирский транспорт, на это было выделено почти 800 млн рублей субсидий. До 2020 года из республиканского планируется направить около 2,5 млрд рублей на приобретение газобаллонных транспортных средств.Рустэм Хамитов отметил, что в Башкирии действует 20%-я льгота на транспортный налог для тех, кто пользуется ТС на природном газе. В будущем планируется снизить ставку до 50%.