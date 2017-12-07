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    В Башкирии начинается активная реализация проекта «Бережливая поликлиника»

    slavin 7-12-2017, 09:55162Общество, Здравоохранение
    В Башкирии начинается активная реализация проекта «Бережливая поликлиника» Фото: kirovgma.ru
    По мнению организаторов проекта изменится эргономика всей поликлиники. Клиника БГМУ уже начинает внедрять эти технологии. Благодаря реализации проекта уменьшится количество очередей в поликлиниках.

    В поликлиниках появятся администраторы для регулирования потоков пациентов. Организуются колл-центры, аккумулирующие входящие звонки. Поменяется работа регистратур. Более удобной станет запись к специалистам.

    - Проект «Бережливая поликлиника» направлен на оптимизацию работы амбулаторий, сокращение пути заболевшего человека к медработнику и сокращение времени пребывания пациента в медучреждении. Этой задаче служит информатизация, введение электронного документооборота, использование телефонных роботов для подтверждения запланированного посещения, перепланировка помещений и переобучение персонала, - отметила председатель общественного совета «Единой России» Юлия Соловьева.
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