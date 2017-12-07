В Башкирии начинается активная реализация проекта «Бережливая поликлиника»

В поликлиниках появятся администраторы для регулирования потоков пациентов. Организуются колл-центры, аккумулирующие входящие звонки. Поменяется работа регистратур. Более удобной станет запись к специалистам.- Проект «Бережливая поликлиника» направлен на оптимизацию работы амбулаторий, сокращение пути заболевшего человека к медработнику и сокращение времени пребывания пациента в медучреждении. Этой задаче служит информатизация, введение электронного документооборота, использование телефонных роботов для подтверждения запланированного посещения, перепланировка помещений и переобучение персонала, - отметила председатель общественного совета «Единой России» Юлия Соловьева.