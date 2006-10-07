Ветеран труда, краевед Рита Каникиевна Ялаева выпустила свою пятую книгу

— Я старалась выдержать стержень книги — моя судьба через призму сферы образования, культуры, истории Мишкинского района и моей страны. Родители, детство и учеба, родная деревня со школой и колхозом, учительница Чураевской средней школы, райком партии, методкабинет роно и параллельно МСОШ № 1, МСОШ № 2, отдел культуры, районный женсовет, мои верные друзья… Мне посчастливилось работать вместе с этими компетентными, конкретными и удивительно работоспособными людьми. Я хотела, чтобы о них узнали как можно больше людей.

— В книге семь глав: «Мишкан — моя гордость», «Что может спасти природу и каждого из нас?», «Педагогические размышления», «Сотрудничество», «В мире культуры», «О людях настоящих», «В ладу со своей совестью и окружающими людьми». Книга написана на русском и марийском языках.

— Да. Неписаные законы наших предков — табу являются уникальным материалом для экологического, нравственного, трудового, физического воспитания детей, молодежи и взрослых независимо от национальности. Непростительно, если мы не воспользуемся ими, можем упустить драгоценное время. Во время бесед на улице, в магазине, больнице, автобусе ко мне обращаются молодые родители со своими проблемами. К сожалению, не все знают про древние запреты-табу, и не все родители читают книги о воспитании детей, выписывают газеты. Не секрет, что мы — родители, начинаем тревожиться только тогда, когда начинаются негативные проявления в учебе, поведении, здоровье наших детей. Было бы неплохо, если взрослые сами прочитали все табу, затем ознакомили бы своих детей. «Никто не должен хвастаться успехами своих детей и ругать, проклинать чужих за какие-то ошибки, неправильные поступки» — это тоже из табу. Кажется, сегодня у тебя, твоих детей все хорошо, а завтра… Мы не ведаем и не можем гарантировать постоянное везение в жизни. Об этом надо помнить всегда.

— Все мои герои жили или живут рядом с нами, работают, некоторые на заслуженном отдыхе. Они люди разных национальностей: татары, русские, башкиры, венгры и марийцы. Я их знаю достаточно хорошо и давно. Они позитивны, трудолюбивы, с тонким человеческим чутьем, патриоты своей деревни и района, они верные друзья. Они настоящие. Их достаточно много, к сожалению, они не все попали в мои очерки.

— Не знаю как другие, мои книги пишутся долго. Когда загораюсь идеей и большим желанием о ком или о чем-то написать, начинаю собирать материалы, иду в архив за документами, в библиотеках ищу подшивки газет и журналов, звоню близким и знакомым моих героев, приглашаю героя очерка к себе домой, иногда еду к ним сама, пишу, переправляю, дополняю. И так несколько раз. Муж подшучивал, говорил, что так я никогда не смогу завершить свои книги. Спасибо супругу, во время написания книг я все домашние дела доверяла ему, а сама работала за компьютером и продолжала выполнять общественные поручения. Моя первая книга вышла в 2005 году, пятая — в 2017.



В издании книги моей главной поддержкой является моя семья. Финансово помогли семья сына Артура и Артем. Большое содействие оказали сестры и друзья, список которых находится в конце книги. Огромное всем спасибо. Большая благодарность главному редактору газеты «Марий Эл» Александру Абдулову. Книга моя издана в Чебоксарах.

— Мне посчастливилось принимать участие на международных конгрессах, межрегиональных семинарах с делегацией учителей и работников культуры, бывать на конференциях и круглых столах в районах нашей республики и Марий Эл. Мы не были пассивными слушателями, мы старались активно выступать, делились своим опытом работы и учились у творчески работающих людей, мы не стеснялись задавать свои вопросы — это было нашим главным принципом работы. Все увиденное, услышанное я записывала, делала краткие анализы и намечала планы дальнейших действий. И все свои очерки отправляла в газеты «Дружба», «Келшымаш», «Чолман», «Кугарня», «Марий Эл» и журналы «Учитель Башкортостана», «Марий Эл туныктышо». Я имела большое желание, чтобы про труд наших работников узнали как можно больше людей. Это так важно — дать хорошую оценку и окрылить творчески работающего человека, независимо где он работает: в колхозе, в больнице, в школе, служит в воинской части, особо отличился на спортивной дистанции или за теннисным столом, воспитывает чемпионов республики и России.



Сохранила почти все статьи. И в итоге получилась книга. Какая? Судить читателю. Про кого-то я не успела собрать весь материал и их фамилии пока не попали в книгу, пусть они меня простят.

— Мой принцип «Лучше написать, сказать открыто, чем промолчать». Я делюсь своими взглядами на то, как мы входим и выходим из маршрутного автобуса, как правильно соблюдаем (или не соблюдаем) обычаи предков, как разучились смотреть в настоящий, глубокий корень своей родословной, слишком автоматически подходим к решению своих проблем. Кстати сказать, в книге я знакомлю читателя со своими жизненными принципами.

— Спасибо. Ракия Рахимовна из Малонакаряково приехала к нам, сразу приобрела пять книг, сказала «для подарков». Руководитель ЦБС Татьяна Кондогина нашла средства для закупки книг сельским библиотекам. К нам заглянул хозяин магазина «Молоток» в Мишкино Владимир Михайлов, поблагодарил за содержательную книгу и предложил свои услуги в их распространении. Я согласилась. Директора многих школ и их заместители, знакомые, близкие, мои друзья забрали книги для распространения. Таких примеров очень много. Я рада, что есть такие благородные, бескорыстные люди, готовые мне помочь, благодарю их.

Беседовала Алена Григорьева

Сейчас Р. Ялаева на заслуженном отдыхе. Ветеран труда, краевед продолжает заниматься общественной работой, встречается с молодежью, пишет очерки. Недавно увидела свет ее пятая книга «А иначе зачем на земле мы живем».