Ветеран труда, краевед Рита Каникиевна Ялаева выпустила свою пятую книгу

Р. Ялаева в нашем районе знакома многим. Она долго проработала в школах сел Чураево, Мишкино была преподавателем истории и обществоведения, заведующей методкабинетом роно, начальником отдела культуры, председателем районного женсовета. Она автор четырех книг о духовном и нравственном воспитании.
Сейчас Р. Ялаева на заслуженном отдыхе. Ветеран труда, краевед продолжает заниматься общественной работой, встречается с молодежью, пишет очерки. Недавно увидела свет ее пятая книга «А иначе зачем на земле мы живем».
— Уважаемая Рита Каникиевна, в вашей книге собран богатый исторический материал о нашем районе, сфере образования, истории культуры. Вы увековечили имена замечательных людей «Лучшие из лучших», почетных граждан района, лауреатов премии имени Яныша Ялкайна. Пролистывая страницы можно найти списки старост деревень, глав администраций СП, директоров школ, их заместителей, библиотекарей района, руководителей СДК и клубов, преподавателей ДШИ и руководителей служб администрации района. Чувствуется Ваша прямота, твердость убеждений, непреклонная принципиальность и боль за судьбы людей. С какой целью она создавалась?
— Ваша книга написана доступным языком, легко читается и интересна. Расскажите, пожалуйста, читателю краткое ее содержание.
— Вы снова возвращаетесь к вечно актуальной теме — запретов-табу и выделяете это в отдельную главу. Догадываюсь, что это важно не только для Вас.
— Рита Каникиевна, особое внимание в Вашей книге заслуживают очерки о неординарных людях, достигших больших побед в труде и спорте. Они трудолюбивы, целеустремленны, жизнедеятельны. Для каждого из них Вы нашли замечательные и тонкие характеристики, свойственные только им. Надо отдать должное, Вы не только знакомы со многими людьми района и республики, но и очень наблюдательны, рассказываете об их разносторонних талантах, которые на первый взгляд многим и незаметны.
— Если не секрет, много ли времени у Вас уходит на написание книги? И кто Вам оказал помощь в ее издании?
— В своей книге Вы пишете не только о жителях нашего района, но и Бирского, Балтачевского, Благовещенского, Дюртюлинского, Калтасинского, Караидельского, Краснокамского, Нуримановского, Янаульского районов, городов Йошкар-Олы, Уфы, Перми, Бирска. Особое внимание уделили жителям района-побратима — Моркинского района Республики Марий Эл.
— Вы продолжаете выходить на страницы газет «Чолман», «Дружба», «Келшымаш» с актуальными проблемами морали, экологии, духовного возрождения народа…
— Рита Каникиевна, мы поздравляем с выходом в свет Вашей книги, желаем Вам новых идей, творческой энергии и крепкого здоровья. И вопрос, где можно приобрести Вашу книгу?
Сейчас Р. Ялаева на заслуженном отдыхе. Ветеран труда, краевед продолжает заниматься общественной работой, встречается с молодежью, пишет очерки. Недавно увидела свет ее пятая книга «А иначе зачем на земле мы живем».
— Уважаемая Рита Каникиевна, в вашей книге собран богатый исторический материал о нашем районе, сфере образования, истории культуры. Вы увековечили имена замечательных людей «Лучшие из лучших», почетных граждан района, лауреатов премии имени Яныша Ялкайна. Пролистывая страницы можно найти списки старост деревень, глав администраций СП, директоров школ, их заместителей, библиотекарей района, руководителей СДК и клубов, преподавателей ДШИ и руководителей служб администрации района. Чувствуется Ваша прямота, твердость убеждений, непреклонная принципиальность и боль за судьбы людей. С какой целью она создавалась?
— Я старалась выдержать стержень книги — моя судьба через призму сферы образования, культуры, истории Мишкинского района и моей страны. Родители, детство и учеба, родная деревня со школой и колхозом, учительница Чураевской средней школы, райком партии, методкабинет роно и параллельно МСОШ № 1, МСОШ № 2, отдел культуры, районный женсовет, мои верные друзья… Мне посчастливилось работать вместе с этими компетентными, конкретными и удивительно работоспособными людьми. Я хотела, чтобы о них узнали как можно больше людей.
— Ваша книга написана доступным языком, легко читается и интересна. Расскажите, пожалуйста, читателю краткое ее содержание.
— В книге семь глав: «Мишкан — моя гордость», «Что может спасти природу и каждого из нас?», «Педагогические размышления», «Сотрудничество», «В мире культуры», «О людях настоящих», «В ладу со своей совестью и окружающими людьми». Книга написана на русском и марийском языках.
— Вы снова возвращаетесь к вечно актуальной теме — запретов-табу и выделяете это в отдельную главу. Догадываюсь, что это важно не только для Вас.
— Да. Неписаные законы наших предков — табу являются уникальным материалом для экологического, нравственного, трудового, физического воспитания детей, молодежи и взрослых независимо от национальности. Непростительно, если мы не воспользуемся ими, можем упустить драгоценное время. Во время бесед на улице, в магазине, больнице, автобусе ко мне обращаются молодые родители со своими проблемами. К сожалению, не все знают про древние запреты-табу, и не все родители читают книги о воспитании детей, выписывают газеты. Не секрет, что мы — родители, начинаем тревожиться только тогда, когда начинаются негативные проявления в учебе, поведении, здоровье наших детей. Было бы неплохо, если взрослые сами прочитали все табу, затем ознакомили бы своих детей. «Никто не должен хвастаться успехами своих детей и ругать, проклинать чужих за какие-то ошибки, неправильные поступки» — это тоже из табу. Кажется, сегодня у тебя, твоих детей все хорошо, а завтра… Мы не ведаем и не можем гарантировать постоянное везение в жизни. Об этом надо помнить всегда.
— Рита Каникиевна, особое внимание в Вашей книге заслуживают очерки о неординарных людях, достигших больших побед в труде и спорте. Они трудолюбивы, целеустремленны, жизнедеятельны. Для каждого из них Вы нашли замечательные и тонкие характеристики, свойственные только им. Надо отдать должное, Вы не только знакомы со многими людьми района и республики, но и очень наблюдательны, рассказываете об их разносторонних талантах, которые на первый взгляд многим и незаметны.
— Все мои герои жили или живут рядом с нами, работают, некоторые на заслуженном отдыхе. Они люди разных национальностей: татары, русские, башкиры, венгры и марийцы. Я их знаю достаточно хорошо и давно. Они позитивны, трудолюбивы, с тонким человеческим чутьем, патриоты своей деревни и района, они верные друзья. Они настоящие. Их достаточно много, к сожалению, они не все попали в мои очерки.
— Если не секрет, много ли времени у Вас уходит на написание книги? И кто Вам оказал помощь в ее издании?
— Не знаю как другие, мои книги пишутся долго. Когда загораюсь идеей и большим желанием о ком или о чем-то написать, начинаю собирать материалы, иду в архив за документами, в библиотеках ищу подшивки газет и журналов, звоню близким и знакомым моих героев, приглашаю героя очерка к себе домой, иногда еду к ним сама, пишу, переправляю, дополняю. И так несколько раз. Муж подшучивал, говорил, что так я никогда не смогу завершить свои книги. Спасибо супругу, во время написания книг я все домашние дела доверяла ему, а сама работала за компьютером и продолжала выполнять общественные поручения. Моя первая книга вышла в 2005 году, пятая — в 2017.
В издании книги моей главной поддержкой является моя семья. Финансово помогли семья сына Артура и Артем. Большое содействие оказали сестры и друзья, список которых находится в конце книги. Огромное всем спасибо. Большая благодарность главному редактору газеты «Марий Эл» Александру Абдулову. Книга моя издана в Чебоксарах.
В издании книги моей главной поддержкой является моя семья. Финансово помогли семья сына Артура и Артем. Большое содействие оказали сестры и друзья, список которых находится в конце книги. Огромное всем спасибо. Большая благодарность главному редактору газеты «Марий Эл» Александру Абдулову. Книга моя издана в Чебоксарах.
— В своей книге Вы пишете не только о жителях нашего района, но и Бирского, Балтачевского, Благовещенского, Дюртюлинского, Калтасинского, Караидельского, Краснокамского, Нуримановского, Янаульского районов, городов Йошкар-Олы, Уфы, Перми, Бирска. Особое внимание уделили жителям района-побратима — Моркинского района Республики Марий Эл.
— Мне посчастливилось принимать участие на международных конгрессах, межрегиональных семинарах с делегацией учителей и работников культуры, бывать на конференциях и круглых столах в районах нашей республики и Марий Эл. Мы не были пассивными слушателями, мы старались активно выступать, делились своим опытом работы и учились у творчески работающих людей, мы не стеснялись задавать свои вопросы — это было нашим главным принципом работы. Все увиденное, услышанное я записывала, делала краткие анализы и намечала планы дальнейших действий. И все свои очерки отправляла в газеты «Дружба», «Келшымаш», «Чолман», «Кугарня», «Марий Эл» и журналы «Учитель Башкортостана», «Марий Эл туныктышо». Я имела большое желание, чтобы про труд наших работников узнали как можно больше людей. Это так важно — дать хорошую оценку и окрылить творчески работающего человека, независимо где он работает: в колхозе, в больнице, в школе, служит в воинской части, особо отличился на спортивной дистанции или за теннисным столом, воспитывает чемпионов республики и России.
Сохранила почти все статьи. И в итоге получилась книга. Какая? Судить читателю. Про кого-то я не успела собрать весь материал и их фамилии пока не попали в книгу, пусть они меня простят.
Сохранила почти все статьи. И в итоге получилась книга. Какая? Судить читателю. Про кого-то я не успела собрать весь материал и их фамилии пока не попали в книгу, пусть они меня простят.
— Вы продолжаете выходить на страницы газет «Чолман», «Дружба», «Келшымаш» с актуальными проблемами морали, экологии, духовного возрождения народа…
— Мой принцип «Лучше написать, сказать открыто, чем промолчать». Я делюсь своими взглядами на то, как мы входим и выходим из маршрутного автобуса, как правильно соблюдаем (или не соблюдаем) обычаи предков, как разучились смотреть в настоящий, глубокий корень своей родословной, слишком автоматически подходим к решению своих проблем. Кстати сказать, в книге я знакомлю читателя со своими жизненными принципами.
— Рита Каникиевна, мы поздравляем с выходом в свет Вашей книги, желаем Вам новых идей, творческой энергии и крепкого здоровья. И вопрос, где можно приобрести Вашу книгу?
— Спасибо. Ракия Рахимовна из Малонакаряково приехала к нам, сразу приобрела пять книг, сказала «для подарков». Руководитель ЦБС Татьяна Кондогина нашла средства для закупки книг сельским библиотекам. К нам заглянул хозяин магазина «Молоток» в Мишкино Владимир Михайлов, поблагодарил за содержательную книгу и предложил свои услуги в их распространении. Я согласилась. Директора многих школ и их заместители, знакомые, близкие, мои друзья забрали книги для распространения. Таких примеров очень много. Я рада, что есть такие благородные, бескорыстные люди, готовые мне помочь, благодарю их.
Беседовала Алена Григорьева
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