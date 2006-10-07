В отделениях связи села Мишкино и Мишкинского района открылась Почта Деда Мороза

До 30 декабря в отделениях Почты России будет работать Почта Деда Мороза. Жители Мишкинского района тоже могут отправить письма в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив их в специальный почтовый ящик. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя, и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.



Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.



Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители района могут поздравить своих родных и друзей.

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