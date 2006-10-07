Делегация из Мишкинского района приняла участие в республиканском семинаре по традиционному костюму

Марий Конар

В преддверии Всемирной Фольклориады‑2020, которая впервые пройдёт в России, да ещё и в Уфе, Республиканский Центр народного творчества начал большую подготовку — проводятся семинары и праздники народного творчества, ведётся пропаганда ношения народного костюма в повседневной жизни, идёт массовая подготовка к этому поистине эпохальному событию.Специалисты Центра народного творчества организовали республиканский семинар по традиционному костюму для руководителей чувашских, марийских, удмуртских и мордовских коллективов. В четырёх блоках выступили и приняли участие более 60 человек из разных районов РБ. Наша делегация в количестве 14 человек под руководством заведующей методическим отделом РДК Риммы Самиевой представила традиции марийского костюма.До начала семинара многочисленные делегации оформили красочную выставку в зале Дома культуры РЦНТ — соцветие, разнообразие, блеск народных марийских, удмуртских, чувашских костюмов заполнили зал — потрясающие головные уборы и нагрудники из монет, выполненные вручную вышитые платья и рубахи, необычные украшения, мастерски изготовленные лыковые лапти. Кажется, что костюмы этих народностей похожи друг на друга — одинаковые цвета и ткани, формы головных уборов — но это лишь на первый взгляд — элементы народных костюмов уникальны, каждый из них имеет свой смысл и своё предназначение. Об этом и шла речь на семинаре.С приветственным словом перед участниками семинара выступили заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев и генеральный директор РЦНТ Артур Алибаков. Отрадно было послушать историю Раниса Ранисовича о посещении им Мишкинского района в 2001 году, о том, как он тогда познакомился с марийской культурой и вдохновился ею, как его поразила красота марийского костюма и его повседневное ношение в нашем районе.Семинар начался с выступлений научных сотрудников Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УНЦ РАН Игоря Петрова и Рануса Садикова. На примере чувашского национального костюма Игорь Георгиевич рассказал о типичных ошибках в ношении традиционного костюма как на сцене, так и в повседневной жизни. Возникло множество споров — ведь народный костюм формируется в людской среде, меняется и развивается именно там, и как захочет душа народа, таким и будет костюм. Но в одном мнение специалистов РЦНТ, этнографов и руководителей коллективов совпало: следует быть очень осторожным при выборе тканей, их цвета и фактуры для своих национальных костюмов.Ранус Рафикович очень подробно и наглядно рассказал об истории марийского, чувашского и мордовского аутентичного костюма. Фактический материал, представленный фотографиями финского учёного Вихмана, изучавшего культуру финно-угорских народов, а также экспонатов Этнографического музея, собственными исследованиями учёного, оказался очень познавательным.Далее мероприятие было поделено на четыре блока — параллельно прошли насыщенные программы по марийскому, мордовскому, удмуртскому и чувашскому традиционному костюму.Марийский блок был открыт выступлением Джанны Андарьяновой из Янаульского района. В своём докладе «Национальный костюм восточных мари» она рассказала о традициях повседневного костюма мари, о том, что каждая деталь в национальном костюме имеет свой сакральный смысл. Продолжила тему повседневного марийского костюма Надежда Фёдорова из Краснокамского района. Она также поведала о значении деталей костюмного комплекса марийцев, о цветовой палитре и её значении в марийском костюме, о мужских и женских традициях ношения национального костюма. Доклад завершило красочное дефиле, где её помощники продемонстрировали этапы развития женского костюма представили мужской повседневный костюм, а также свадебный наряд невесты.Зинаида Новикова, участница фольклорного ансамбля «Изинер» Тынбаевского СДК, продемонстрировала свою коллекцию марийских платьев и украшений, доставшихся ей в наследство от матери и бабушки. В её коллекции платья, которым уже более 100 лет, нагрудники, изготовленные из серебряных и золотых монет екатерининских и елизаветинских времён, а также современные яркие платья. Зинаида Сайрановна — один из немногих знатоков марийского национального костюма в нашем районе, которая продолжает традиции исконного костюма восточных мари.Участницы народного ансамбля «Ужара» Чебыковского СДК — Ольга Ишпахтина и Анна Гареева хорошо знают традиции аутентичного костюма мари в своём регионе, они также знакомы с костюмными традициями луговых и горных мари. В докладе «Сценический костюм. Стилизация национального костюма, сочетающаяся с репертуарной программой коллектива» они наглядно рассказали о сценическом марийском костюме на примере красочных и разнообразных нарядов своего ансамбля.В практической части семинара зрители с интересом приняли участие в мастер-классах, проведённых представительницами нашего района. Маргарита Сайфутдинова провела мастер-класс по вышивке марийских платьев, а Маргарита Андриянова посвятила желающих в искусство шитья марийского современного платья.По окончании семинара всем участникам были вручены сертификаты, а докладчикам и организаторам мастер-классов — благодарственные письма. Организаторы мероприятия уверены, что подобный семинар, помогающий сохранить и приумножить народную культуру в целом и традиций народного костюма в частности, станет традиционным.