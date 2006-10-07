Юные артисты из Мишкинского района стали призерами на детском фестивале-конкурсе «Таланты Башкортостана»

Алена Григорьева

В этом году в нем приняли участие и воспитанники нашей Детской школы искусств Лина Саетгареева и Айнур Хайдаршин. Они занимаются сольным пением. Воспитанница Л. Арслановой Лина занимается у преподавателя пятый год. Девятиклассник из деревни Кигазытамаково, обладатель звонкого голоса Айнур Хайдаршин азы музыкального искусства изначально постигал с Тамарой Зариповой, а сейчас профессионально занимается вокалом с преподавателем Детской школы искусств Л. Арслановой. Учителя могут гордиться своими воспитанниками: Лина Саетгареева заняла первое место, а Айнур получил диплом за участие.Лилия Назировна благодарит родителей своих воспитанников за поддержку юных талантов, директора ДШИ С. Ямбаева, который безотказно возит детей на выступления на своем личном транспорте, а также бухгалтерию отдела культуры за оказание финансовой помощи.