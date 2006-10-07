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    Артист из Мишкинского района принял участие в праздничном концерте в городе Бирске

    slavin Вчера, 10:5498Общество, Культура
    Артист из Мишкинского района принял участие в праздничном концерте в городе Бирске
    Воспитанник Лилии Арслановой, преподавателя Детской школы искусств, Ильсур Галимов принял участие в праздничном концерте в городе Бирске.

    Мероприятие было приурочено к Дню добра и милосердия. Ильсур исполнил песню на татарском языке «Дим буйлары» и показал высокое мастерство исполнения сольной песни. За участие в конкурсе он получил памятные подарки, награжден дипломом.
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