Артист из Мишкинского района принял участие в праздничном концерте в городе Бирске

Воспитанник Лилии Арслановой, преподавателя Детской школы искусств, Ильсур Галимов принял участие в праздничном концерте в городе Бирске.



Мероприятие было приурочено к Дню добра и милосердия. Ильсур исполнил песню на татарском языке «Дим буйлары» и показал высокое мастерство исполнения сольной песни. За участие в конкурсе он получил памятные подарки, награжден дипломом.

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