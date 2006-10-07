От «Ирсаевских доярок» до ансамбля «Эрвел»

И. Яикбаев

Меня с детства завораживали песни моей бабушки Нюры, которая пела старинные марийские песни, и папины наигрыши на гармошке. Наверное, с песнями бабушки и зарождалась моя любовь к марийскому фольклору и культуре. А когда в интернете увидел видео марийского свадебного танца, я был ошеломлен. Ее снимали возле моей деревни! У меня возникло много вопросов: кто снимал, кто танцевал, кто эти люди, когда это было?Эрвел — так называют свою малую родину — Мишкинский район — проживающие здесь восточные мари. То же имя носит и марийский народный ансамбль танца, являющийся наследником замечательных традиций своих предков.Он был организован молодой учительницей Ниной Николаевой, как небольшая танцевальная группа. Молодежь собиралась каждый вечер, репетировали без устали, с задором. Инициатива не осталась незамеченной. Победа на районном самодеятельном конкурсе открыла небольшому сельскому танцевальному коллективу широкую дорогу. По указанию «сверху» группу назвали «Ирсаевские доярки».В 60-е годы к ансамблю пришла первая известность. Он взлетел на гребень успеха, завоевал любовь зрителей именно тогда, когда за основу своего творчества взял именно родной марийский фольклор. Ансамбль, так стремительно заявивший о себе, стали приглашать на большие торжества, республиканские смотры и фестивали народного творчества. В 1967 году за высокое исполнительское мастерство и активную концертную деятельность он был удостоен звания «народный». И в этом же году ансамбль «Ирсаевские доярки» был переименован в «Эрвел», и он поменял прописку — село Мишкино.Участники были молоды, полны сил. Эрвеловцы работали с Михаилом Мурашко, Александром Чеботкиным, Вячеславом Асмаевым, Виталием Сагадеевым. В основе репертуара «Эрвел» лежали сюжетные, игровые, жанровые танцевальные сценки и пляски восточных мари, а также хореографические картинки народов, населяющих республику. Зрители восхищались неповторимостью «дробушки», грациозной пластикой движений, красочностью национальных костюмов.Постоянный поиск нового, пристальное изучение народного творчества, оттачивание современной техники танца, стремление к высокому профессионализму — вот «кирпичики», из которых складывался успех ансамбля.В том, что «Эрвел» столь длительное время удерживает интерес зрителя, что только в присущей ему манере, яркой, своеобразной, может раскрыть душу марийского народа, безусловно, немалая заслуга прежних руководителей ансамбля Н. Николаевой, В. Вялова, Ю. Пастухова, В. Ямурзина, В. Алкаева, В. Апсаликова. Последние годы коллектив возглавлял заслуженный работник культуры России и Башкортостана Яныбай Янгубаев.История ансамбля глазами участниковБабушка Мелык Байгазовна Ишалина была очевидцем этих событий. Она поведала мне, что видео было снято на Правительственном озере в 1967 году, приурочено к 50-летию Октябрьской революции. В роли «сауса» выступал житель нашей деревни Никита Николаевич Николаев, я побежал к нему с расспросами. В Верхнесорокино его называют по-простому Микут.Он был удивлен моему приходу.— Я тоже смотрел этот видеофильм по интернету, но там показана только часть этой съемки, — начал свой рассказ мой собеседник. — Это был большой праздник в 1967 году, мне тогда было 16 лет, закончил 8 класс. Меня пригласили в самодеятельную группу деревни Нижнесорокино. Они репетировали свадебный танец и мне обязали роль сауса, который следит на свадьбе за дисциплиной и порядком. Так в начале июня я попал на эту съемку. Это было уникальным явлением для жителей окрестных деревень. Все собравшиеся, сидя на пригорке, наблюдали за съемкой. Снимала «Свердловская киностудия». Режиссер был строгий. И если что-то шло не так, очень громко кричал: «Стоп! Стоп!».Эпизод был простой: на тройках молодежь с тарантасами подъезжает из Верхнесорокино к озеру и танцует свадебный танец. У всех восторженные лица, танцуют с воодушевлением, задором и оптимизмом. А я размахиваю своим волшебным кнутом. В конце съемки все танцуют «Веревочку».Откуда это все начиналось? Как именно мы попали в кадр этого фильма? Это долгая история. Коллектив состоял из молодежи деревни Нижнесорокино. В нашей деревне что ни парень, то — гармонист. Все задорно играли, все были оптимистичны, хотя не было никакого образования. А девушки все с косами, красивые, задорные, голосистые. Тӱмыр, тальянка, гармонь, волынка так заиграли в руках талантов, что мы стали лауреатами многих конкурсов, районных, республиканских. Гастролировали в Ульяновске, Куйбышеве, там проходил Всероссийский смотр художественной самодеятельности и мы стали лауреатами конкурса и по приказу Министерства культуры РСФСР от 10 ноября 1967 года присвоили нашему коллективу звание «народный ансамбль». Повсюду зрители были в восторге от наших задорных танцев, марийских костюмов, блестящих и шуршащих.— Ваня, ты не представляешь, как мучительно долго мы ждали показ этого фильма, — вступает в разговор его супруга Антонида Баязовна. — Нынче время другое: сегодня снимают, через неделю показывают по телевизору. Мы только через два года смогли просмотреть этот документальный фильм на большом киноэкране в селе Мишкино. Было здорово! Мы были довольны. Сейчас танцевальные группы носят популярные названия «Эрвел», «Марий Эл», а в те времена все связывали с рабочим местом. В деревне Нижнесорокино не было фермы, 2–3 девушки работали телятницами на Ирсаевской ферме, поэтому наш коллектив по указанию «сверху» назвали добровольно-принудительно «Ирсаевские доярки». Помню, настолько эта съемка была серьезной, даже трёх наших парней задерживали с отправкой в армию. По заслугам нашего коллектива было предложено построить клуб в нашей деревне, но новый СДК построили в центре сельсовета, в деревне Ирсаево.Время проходит, девушки вышли замуж, у каждой своя семья, свои заботы, и так ансамбль наш распался. В 1972 году в последний раз съездили в Уфу с двумя танцами. Каждому коллективу выделили около 3 минут. За одну ночь мы переделали свою программу и присоединились к сюите с одним оригинальным танцем. Сюита была двухчасовая, около 500 танцоров (беспрестанно менялись коллективы, а один танец продолжался) под названием «В единой семье народов». И каждому коллективу вручили бронзовую медаль с надписью «В единой семье народов». Очень жаль, что эта медаль не сохранилась. Мы по праву можем гордиться, что положили начало ансамблю «Эрвел».— Мне уже 63 года, — продолжает Никита Николаевич, — жизнь проходит, есть что вспомнить. Теперь мы восхищаемся ансамблем «Эрвел», следим за репертуаром танцев. У них и костюмы современные, а мы танцевали в лаптях, галошах, в самодельных национальных костюмах. Все-таки, в глубине души чувствуем некоторую гордость, что во славе ансамбля есть большой вклад молодежи 60–70 годов деревни Нижнесорокино. Многих участников ансамбля сейчас уже нет в живых. Наша Нина Николаевна уехала в Крым.