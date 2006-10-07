Народный ансамбля танца «Эрвел» Мишкинского района отметил полувековой юбилей

Венера Аглямова

Танцы — это, наверное, единственный вид искусства, где нельзя использовать «фанеру» или плясать так себе, ради галочки. Тогда зритель не поймет смысл танца, ради которого он создан и что должен передать. Танцем могут заниматься только влюбленные в него люди, которые живут и дышат им, скучают по пыли сцены. Наверное, поэтому не все выдерживают тот ритм, который должен выдерживать настоящий танцор.Но у «Эрвел», который был создан еще в середине 20 века в маленькой деревушке Нижнесорокино и назывался «Ирсаевские доярки», спустя год завоевавший звание «народного», никогда не было проблем с кадрами. Здесь занимались люди разных профессий, но их всегда объединяла любовь к искусству танца.В том, что народный ансамбль танца «Эрвел» столь длительное время и в только присущей ему своеобразной манере помогает понять душу марийского народа, знакомит с его прошлым и настоящим, есть немалая заслуга его руководителей. В разные годы с ансамблем работали разные люди. Организатором его, бесспорно, являлась учительница начальных классов деревни Нижнесорокино Нина Николаева. За ней последовали Валерий Вялов, Юрий Пастухов, Клара Аюпова, Виктор Алкаев, Виталий Апсаликов, Алексей Байгазов, Яныбай Янгубаев, который без малого 40 лет являлся бессменным руководителем этого яркого ансамбля. В настоящее время «мамой» НАТ стала Ирина Имаева, которая сама с детства занималась в этом ансамбле. В этот юбилейный вечер зрители аплодировали им стоя.С эрвеловцами за все это время работали такие признанные постановщики, как лауреат премии имени С. Юлаева Ф. Гаскаров, лауреат Госпремии республики Марий Эл М. Мурашко, заслуженный деятель искусства А. Чеботкин, народный артист РМЭ В. Асмаев, заслуженный работник культуры РФ и РБ В. Сагадеев.Программа коллектива многообразна и интересна. Это и сюжетные, игровые, жанровые и танцевальные сценки, пляски восточных мари, а также танцы народов, населяющих Республику Башкортостан.Всегда и везде покоряли сердца зрителей такие хореографические номера, как «Вечером у околицы», «У родника», «Край марийский», «Тывырдык» и другие.Юбилейная концертная программа началась с театрализованной постановки «Юмо и Юмын удыр».… Создал Бог (Юмо) Землю с ее бескрайними лесами, чистейшими реками, озерами и морями. Но не хватало чего-то в этой картине — не было в ней жизни, движения, чувств. И тогда населил Он землю людьми, которым предстояло наделить ее чувствами, вдохнуть в нее жизнь… Об этом и повествовал танец, которым началось юбилейное представление.Эрвеловцы в этот юбилейный вечер порадовали 11 танцами из своего обширного репертуара. На суд зрителей были предложены два новых премьерных танца — «Мишкан койыш» и «Тройки», которые были встречены несмолкаемыми аплодисментами.А какой же юбилей может пройти без поздравлений и подарков?!На праздничном мероприятии с поздравительными словами выступили глава администрации района Р. Мусин, председатель Совета МР Мишкинский район С. Александров, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Р. Мусабиров, полномочный представитель республики Марий Эл в Республике Башкортостан, председатель региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел мари» в РБ, сопредседатель ассоциации финно-угорских народов РБ, член Всероссийского Совета «Мер канаш», член ассоциации финно-угорских народов РФ, кандидат философских наук П. Бикмурзин, директор Дома дружбы народов РБ А. Ибрагимов, начальник отдела культуры Стерлитамакского района И. Синибухова, главный редактор республиканской газеты «Чолман» И. Губаев, руководитель народного ансамбля танца «Биряночка» В. Сагадеев, бывший художественный руководитель Чураевского СДК О. Шаймарданов, предприниматели района.— «Эрвел» — это наша молодость, — сказал в своем поздравительном выступлении глава муниципалитета Р. Мусин. — Мы всегда знали и гордились этим коллективом, его достижениями. Благодаря их кропотливому труду, прекрасным танцам, отражающим душу марийского народа, нас знают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Всегда оставайтесь такими зажигательными, целеустремленными, цветущими. А чтобы у вас была возможность порадовать всех желающих увидеть ваше мастерство, администрация и Совет МР Мишкинский район дарит вам автомашину «Газель». Пусть на вашем пути всегда горит зеленый цвет, — завершил свое выступление Рустам Маратович и под гром аплодисментов зрителей вручил директору РДК А. Ханову ключи от машины.На этом подарки не завершились. Благодарственные письма и почетные грамоты администрации и Совета МР Мишкинский район были вручены студентам агроколледжа — участникам коллектива «Эрвел», ведущим методистам и работникам РДК.Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры Республики Башкортостан награждены руководитель НАТ «Эрвел» И. Имаева, художник-оформитель РДК Р. Галимов, участник ансамбля народных инструментов А. Мурзабаев.Музыкальными подарками юбиляров порадовали ансамбль «МуроЭм», К. Зайнетдинов и народный хор РДК, квартет «Мишкан кундем», И. Аликаева, Р. Саматова, Н. Бабичев, трио «Млечный путь» из города Нефтекамска и НАТ «Биряночка» из Бирска.Слова благодарности руководителя ансамбля И. Имаевой время от времени прерывались бурными аплодисментами зрителей.Двухчасовой юбилейный концерт прошел на одном дыхании.… Вырастают и идут самостоятельно по жизни участники ансамбля. Их путь будет отличаться от каждого поколения, но главное, чтобы сбывались мечты, которые родились в душе далеком детстве, чтобы суета сует не задавила самое важное, нужное, ценное — любовь к музыке и танцам. В добрый путь, эрвеловцы!